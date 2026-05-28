¡Confirmado! Daniela Reyes camino a Miss Universe Cuba

El maquillador cubano Eugenio Rodríguez publicó en Instagram un video de una sesión profesional junto a Daniela Reyes con el texto «Daniela Reyes road to Miss Universe Cuba», la primera confirmación pública de que la influencer cubana está en camino al certamen.

La publicación acumuló más de 75,000 vistas y 252 comentarios en pocas horas, con el equipo de producción integrado por el propio Rodríguez y el estilista Carlos Sigas como glam squad.

En las imágenes, Daniela luce un vestido rojo strapless de encaje y lentejuelas con un maquillaje de temática asiática —ojos rasgados y lentes de contacto— que el propio Eugenio Rodríguez explicó en los comentarios como una elección de la propia candidata.

«Dani deseaba un look con temática asiático para estas fotos. Este estilo se caracteriza por la forma peculiar de maquillar los ojos de forma rasgada y el uso de lentes de contacto para lograr una dimensión en la mirada. No significa que la transformamos o la cambiamos. Es solo un estilo de maquillaje diferente», escribió Rodríguez.

El look generó debate entre los seguidores. «No uses lentes, precisamente tus ojos negros son lo que te hacen destacar muchísimo más. En concursos siempre vemos muchas niñas lindas de ojos claros, pero tú tienes una belleza diferente, elegante y súper auténtica así natural. Vas a resaltar más siendo tú misma», le dijo una usuaria en los comentarios.

La confirmación llega tras meses de señales que Daniela Reyes fue lanzando en redes sociales sin nunca hacerlo de forma oficial.

El 20 de abril publicó fotos con estética de certamen y el mensaje «Algo grande está por comenzar», coincidiendo con el arranque del casting presencial de Miss Universe Cuba 2026 en Miami. El 15 de mayo volvió a encender las redes con historias que incluían la frase «Reyes & Reinas» y un emoji de corona.

Desde noviembre de 2025, Daniela había reconocido que la posibilidad de participar le generaba «muchísima ilusión y también un poquito de miedo», dejando la decisión «en manos de Dios».

En la gala de Miss Universe Cuba 2025, celebrada en julio del año pasado, Daniela asistió como invitada sin competir y fue una de las figuras más comentadas de la noche. En aquella ocasión, Marianela Ancheta, entonces Miss Universe Cuba 2024, le dijo públicamente: «Yo te veo siendo Miss Universo Cuba un día y aquí estaré para apoyarte».

La influencer y modelo cubana comenzó en Instagram en 2014, a los 17 años, y lleva más de una década construyendo su presencia en redes con contenido de moda, viajes y belleza. Se mudó a Miami a finales de 2024, lo que amplió su exposición mediática.

Miss Universe Cuba 2026 está en proceso de selección con más de 100 aspirantes inscritas, de las cuales se elegirán 24 candidatas oficiales. La ganadora representará a Cuba en Miss Universe 2026, previsto para noviembre en Puerto Rico.