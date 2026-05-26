Daniela Reyes se muda con su novio Rafa y deja su apartamento en Miami: "Ya es un hecho"

Daniela Reyes confirmó este martes que está en proceso de mudanza a la casa de su novio, el empresario cubano Rafa Rodríguez, y que dejará el apartamento que tenía rentado en Miami.

La propia Daniela anunció la noticia a través de un video en sus historias de Instagram, donde explicó que prácticamente ya no pasa tiempo en su propio apartamento porque casi siempre está en casa de Rafa, por lo que ha decidido formalizar la situación y mudarse definitivamente con él.

La mudanza representa el paso más significativo en la consolidación de una relación que la pareja ha ido mostrando de forma progresiva y sin estridencias desde principios de 2026.

Daniela y Rafa confirmaron su romance públicamente en febrero de 2026 tras meses de especulaciones, con un video de un abrazo durante un paseo en yate que se viralizó en horas.

En marzo, la pareja selló su relación con un beso en Las Vegas que también recorrió las redes sociales, y el 27 de abril compartieron un romántico paseo en yate en aguas de Miami.

Rafa Rodríguez es un empresario cubano radicado en Miami y manager de la clínica Miami Hair Transplant, que mantiene un perfil discreto en redes sociales, a diferencia de Daniela, figura pública con una creciente presencia en plataformas digitales.

Sobre cómo se conocieron, Daniela lo resumió con una frase que define bien el tono de esta relación: «Por redes, aunque siento que fue más destino que coincidencia».

La nueva etapa llega tras la ruptura con el reguetonero cubano Yomil Hidalgo, confirmada en junio de 2025 después de cinco años de relación.

La noticia de la mudanza no tardó en generar reacciones en redes, con comentarios que van desde el apoyo hasta las comparaciones inevitables con su etapa junto a Yomil.

«El Yomil era otra cosa, esa mujer cambió un ferrari por un tractor», escribió un seguidor, mientras otro apuntó en tono más festivo: «Lo que yo veo es que desde que está con este ya no maneja carro, se la pasa de yate en yate».

Daniela, por su parte, ha sido clara en su postura ante las críticas: «Ser prudente no es ocultar, sino respetar sus propios procesos personales».

La decisión de compartir techo con Rafa llega además en un momento de crecimiento notable para Daniela como figura pública, en medio de especulaciones sobre una posible participación en Miss Universe Cuba 2026, tras anunciar en abril que «se viene algo grande».