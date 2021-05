Expelotero cubano Yunel Escobar explica por qué se declaró en huelga de hambre

El expelotero cubano Yunel Escobar explicó las razones que lo llevaron a declararse en huelga de hambre el pasado 8 de mayo, para exigir ser escuchado por daños y prejuicios que está sufriendo desde hace más de dos años.

Escobar, que ya depuso la huelga porque su madre "llevaba días llorando y sin comer", contó al comentarista deportivo Yasel Porto que su decisión se debió a que ha perdido millones de dólares en su negocio Batter's Box Miami, un salón de realidad virtual para jugar béisbol que abrió en 2020.

El expelotero comenzó a armar el negocio en 2018, con una inversión de casi 3 millones de dólares que puso de su propio bolsillo, pero desde su inicio se enfrentó a varios problemas relacionados con el contrato y los seguros.

La primera dificultad se presentó con el tamaño del local, el cual era en teoría de 6800 pies cuadrados, pero en realidad tenía 6700 pies cuadrados, por lo que solo pudo poner cuatro de las cinco máquinas que había comprado, que costaron 250 mil dólares cada una.

Mientras solicitaban los diferentes permisos para operar el local, comenzaron las lluvias y se dieron cuenta de que el techo tenía filtraciones y "estaba podrido y había que cambiarlo".

"Ellos [los dueños del local] sabían que ese techo tenía problemas, porque cuando pasó el huracán Irma ellos fueron de los que le pidieron dinero al seguro para arreglar el techo y le pusieron parches para quedarse con el dinero", contó Yunel, que asegura que tiene "pruebas de todo".

El abogado de Escobar le recomendó que dejara de pagar la renta hasta que arreglaran el techo. Un año después, los dueños del lugar le pusieron un aviso de desalojo en 72 horas por incumplimiento de contrato cuando el expelotero tenía finalmente todo listo para abrir el negocio.

"Eso me trajo un nivel de desesperación. Yo no entendía por qué esa gente me querían sacar de ahí. No sabía qué hacer. Ya yo había puesto mis máquinas, había mandado a venir a los japoneses y coreanos a los que les pagué para que instalaran todo, más todo lo demás que tuve que pagar".

El ex Grandes Ligas tuvo que declarar una banca rota, algo que jamás imaginó en su vida, luego de ganar millones de dólares con su carrera deportiva y su sacrificio. La decisión la tomó para protegerse y "defender esto en una corte porque no es el dinero, es el derecho que tengo yo de pelear este caso porque ha sido muy injusto".

Al día siguiente de declararse en banca rota, fueron a quitarle sus bienes: su casa, su apartamento, la casa de su mamá, sus carros y todo el dinero que tenía.

En enero de 2020, saliendo de la corte para intentar salvar sus cosas y poder reabrir su negocio, los dueños del local se deciden finalmente a arreglar el techo y le entregan un papel que decía que el lugar debía cerrar porque iban a tumbar todo el techo.

"Yo no estoy plantado por el dinero, yo estoy plantado por la ética, por el daño moral, por el sufrimiento que nos han causado a mí y a mi familia", destacó Yunel.

El expelotero contó que no podía poner un letrero de anuncio de su negocio a pesar de estar pagando ya la renta, y que el techo aún no lo acaban. Durante la pandemia, se mantuvo pagando la renta y no pudo recibir ayuda del gobierno porque su negocio no era reconocido por no haber abierto oficialmente.

Finalmente, logró abrir Batter's Box Miami el año pasado y, a pesar de tener la licencia de la ciudad de Miami para poder vender cervezas, vinos y alitas de pollo, estas personas "me mandaron policías encubiertos que llegaban pidiendo whisky, me mandaron federales, me han hecho la vida un yogur".

Yunel denunció que la jueza estatal "no me quiso escuchar, no me dejó explicar, ni me dejó enseñar pruebas" y tuvo que pagar los meses de renta que no había pagado. No obstante, la guerra continúa.

"Me han acusado por la música alta, porque va gente bien vestida, porque se celebran cumpleaños de niños, porque no quieren que venda bebidas, me han querido joder", puntualizó el pelotero, que dijo que la última amenaza que ha recibido fue que a partir del próximo lunes le pondrían un candado para que no pudiera entrar al local.

"Yo estoy mal sentimentalmente, me siento destruido, me siento fatal, pero sí te puedo asegurar que Yunel Escobar se va a levantar, porque yo soy un guerrero", confesó.

Yunel Escobar también reprochó que otros peloteros cubanos que viven en Miami y "saben todo lo que está pasando" no le han mostrado apoyo con lo que está sucediendo no solo con uno de sus compañeros, sino con un negocio dedicado al béisbol y que rinde homenaje a todos ellos.