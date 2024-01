Yunel Escobar sobre rechazo de Colombia a la FEPCUBE: "Tenemos la bandera y el himno nacional en el corazón"

Yunel Escobar Foto © Captura de video de Twitter de Barranquilla BAQ

El pelotero cubano Yunel Escobar salió al paso del gobierno de Colombia, que no reconoce a la Federación Profesional Cubana de Béisbol (FEPCUBE) ni aprueba que sus jugadores usen los símbolos patrios de Cuba en la próxima Serie Intercontinental.

Yunel, integrante del conjunto Patria y Vida, afirmó en el Miami Dade College’s (MDC) North Campus que dicha prohibición no afectará la participación de su equipo en el evento y que FEPCUBE respetará la decisión de las autoridades colombianas.

"Si no podemos cantar el himno nacional, si no podemos usar la bandera, yo particularmente y el equipo... creo que no hay ningún problema. Nosotros tenemos la bandera y el himno nacional en el corazón", expresó.

El exindustrialista, quien horas antes señaló que él representa al exilio cubano, a los presos políticos y a los muertos en el mar, no mostró preocupación por la polémica causada por la actitud del gobierno izquierdista de Colombia.

"Si tenemos que hacer un minuto de silencio, lo hacemos. Si tenemos que poner una rodilla en el piso, lo hacemos. Esto es un equipo del exilio cubano. Nosotros no necesitamos ni la bandera ni el himno, nosotros los llevamos en el corazón", subrayó.

Con anterioridad, Edinson Rentería, presidente del Team Rentería USA, entidad privada que organiza el torneo, anunció que el conjunto de la FEPCUBE, integrado por cubanos en el exilio, está dispuesto a renunciar a usar el himno y bandera para asegurar su participación en el evento.

Al igual que Yunel, su compañero Henry Urrutia declaró que los símbolos nacionales no pertenecen a un gobierno.

"El himno nacional, los atributos, la bandera no pertenecen a un gobierno, son del pueblo de su gente y para su gente y pase lo que pase siempre llegaremos estas cosas con nosotros donde quiera que estemos y vayamos. ¡Y nadie podrá quitarnos eso!", dijo el tunero en un tuit.

El martes, Colombia declaró que no apoya la Serie Intercontinental de Béisbol Profesional de Barranquilla, y que no reconoce a la FEPCUBE, en una clara muestra de respaldo a las autoridades del régimen cubano.

El Ministerio del Deporte colombiano acusó a la FEPCUBE de pretender utilizar el nombre, la representación y los símbolos patrios de Cuba "sin la respectiva autorización del órgano competente del país de origen", y señaló que su uso sería "una clara infracción a los derechos constitucionales y deportivos de la República de Cuba".

Otros integrantes del team Patria y Vida que ya comenzaron a entrenar son Jorge Soler, Yulieski Gurriel y Aroldis Chapman.