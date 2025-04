Ex MLB Yunel Escobar denuncia condiciones de vida peligrosas en su edificio de Miami-Dade

Vídeos relacionados:

El exjugador cubano de Grandes Ligas, Yunel Escobar, denunció públicamente las condiciones de inseguridad estructural en el edificio donde reside en Miami-Dade y exigió acciones inmediatas para proteger a los residentes.

A través de varias publicaciones en Instagram, Escobar compartió su experiencia personal y lanzó fuertes críticas al sistema judicial, a las asociaciones de condominios y a las compañías de seguros, a las que acusó de negligencia y corrupción.

Captura de Instagram/yunelescobar_5

En un mensaje contundente, Escobar compartió una declaración oficial de la Sección de Estructuras Inseguras de la Ciudad de Miami, emitida bajo el código de construcción de Miami-Dade, que certifica que su edificio The Ivy Condominium, ubicado en Brickell, presenta condiciones peligrosas para la vida y la salud humanas.

Entre los principales riesgos detectados figura moho negro tóxico, fugas de agua activas, riesgo de colapso estructural y contaminación del aire interior, además de múltiples violaciones a las normas de construcción y seguridad.

"Esto no es solo un pedazo de papel", escribió Escobar. "Es una declaración oficial que certifica que el edificio donde vivo es peligroso para la vida".

El exjugador relató que lleva casi cuatro años viviendo en estas condiciones extremas, documentando su situación con informes médicos, resultados de laboratorio y fotografías.

Asimismo, reveló que la Asociación de Condominios y sus abogados están tratando de desestimar su caso el próximo 6 de mayo, mientras que su propio abogado abandonó el proceso alegando que Escobar era “demasiado difícil” de representar. "¡Por supuesto que soy difícil! Me niego a aceptar migajas de quienes no han vivido mi dolor", enfatizó.

Captura de Instagram/yunelescobar_5

Escobar señaló que el sistema está "empapado de corrupción", acusando a abogados de "robar a las víctimas, estafar al gobierno y enriquecerse a costa del sufrimiento ajeno".

"No seré silenciado. No seré vendido. La verdad no está en venta", declaró.

En sus publicaciones, el ex pelotero apeló directamente a la conciencia de la sociedad, preguntando: "¿Dejarías que tu madre durmiera bajo un techo lleno de moho negro?"

Escobar hizo un llamado urgente a compartir su historia y exponer públicamente esta situación. "Si no me escuchan hablar, me escucharán gritar. Esto no se trata solo de mí, se trata de exponer un sistema que se alimenta del dolor de las víctimas mientras se ríe en su cara".

Yunel Escobar nació en La Habana en 1982 y emigró a Estados Unidos en 2004 tras una travesía en balsa. Se desempeñó como campocorto y tercera base durante 11 temporadas en la MLB, formando parte de equipos como los Atlanta Braves, Toronto Blue Jays, Tampa Bay Rays, Washington Nationals y Los Angeles Angels. Con un promedio de bateo de .282 y 90 jonrones, fue considerado uno de los bateadores más consistentes de la armada cubana en la última década.​

Después de su retiro en 2017, mantuvo una presencia activa en la comunidad cubanoamericana de Miami. En 2024, participó en el equipo "Patria y Vida" de la Federación Profesional Cubana de Béisbol (FEPCUBE), una iniciativa que busca reunir a peloteros cubanos en el exilio. Sin embargo, posteriormente se desvinculó del proyecto, expresando desacuerdos con la dirección y objetivos de la organización. ​

Escobar también ha estado involucrado en emprendimientos empresariales, como la apertura de un salón de realidad virtual para jugar béisbol en Miami. En 2021, se declaró en huelga de hambre para exigir justicia ante problemas legales y contractuales relacionados con este negocio, situación que lo llevó a enfrentar dificultades financieras y personales.

