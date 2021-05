En libertad bajo fianza un hombre de Hialeah que amenazó de muerte a su expareja

Julio Fernández Tamayo Foto © YouTube/screenshot-America Tevé

Un hombre residente en Hialeah que fue arrestado por intentar entrar en la vivienda de su expareja el domingo, salió en libertad bajo fianza el lunes tras el pago de 13.500 dólares, aunque está en vigor una orden de alejamiento.

Julio Fernández Tamayo fue detenido por las autoridades luego de que intentara acceder a la vivienda de la víctima, Ivette Castañón, rompiendo los cristales de la cocina. Dentro del apartamento se encontraba la mujer con sus dos hijos.

Cuando la policía llegó el 16 de mayo al 440 de la calle 11 del oeste de Hialeah, Fernández se dirigió hacia los agentes quitándose la camisa. Los agentes lo conminaron a rendirse, pero el hombre se resistió al arresto y tuvieron que neutralizarlo con varias descargas de una pistola Taser.

“Siento que los cristales de la cocina me los rompió completos y gritaba ‘estoy entrando voy a matarlos a todos ustedes. Estaba desesperado, estaba drogado y tomado porque si no, no creo que actuara de esa manera”, dijo la víctima en declaraciones a America Tevé.

La relación de pareja de ambos terminó hace cinco meses y aunque desde entonces la ha estado amenazando en varias ocasiones, nunca había llegado tan lejos como el domingo.

“Un día me llamó y me dijo ‘yo sé que estás trabajando en el hotel, que te cambiaste el carro, yo sé que tienes una nueva pareja, pero yo te voy a coger, yo los voy a matar a todos ustedes y yo dejé el trabajo porque me aterré, me encerré en la casa”, explica Castañón.

El domingo la llamó para decirle que iba rumbo a su casa para matarla. “Yo me encerré en el cuarto con los niños y mi hijo cogió el teléfono y le dijo a la policía ‘por favor, necesito que vengan ya urgente porque él va a entrar’”, añadió.

Pese a que fue conducido a la cárcel TGK, del condado de Miami-Dade, Julio Fernández Tamayo salió bajo fianza tras el pago de más de 13 mil dólares, lo que ha generado numerosos comentarios de internautas que consideran un gran peligro que un sujeto de tales características esté en libertad bajo fianza.