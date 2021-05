Seguridad del Estado amenaza al escritor Rafael Vilches con 10 años de prisión

escritor cubano Rafael Vilches muestra su citación a un interrogatorio Foto © Facebook / Rafael Vilches

La Seguridad del Estado amenazó al escritor cubano residente en Las Tunas Rafael Vilches, premio de narrativa Reinaldo Arenas 2020, con 10 años de prisión tras un interrogatorio al que fue citado este lunes 17 de mayo.

Vilches fue amenazado por agentes de la policía política con una sanción de “entre 8 y 10 años, por estar incitando a la rebelión nacional en las redes, y por tener amigos peligrosos”, según relató al medio Árbol Invertido, donde colabora el escritor.

Al mismo tiempo, sus interrogadores insistieron que lo anterior no se trataba de una amenaza, sino de una advertencia: “Recuerda que tienes mujer e hijos. A ellos no les vamos a hacer nada, pero tienes que cuidarlos, porque a tu edad caer en una cárcel no es fácil”, dijeron al escritor, según Cubanet.

Vilches acudió a la unidad policial donde fue citado para el interrogatorio en compañía de su esposa y del pastor Demetrio Asprón Morales, a quien interrumpieron el servicio de internet mientras transmitía en vivo desde afuera desde el recinto.

Los agentes de la Seguridad se interesaron por los vínculos del intelectual con el movimiento opositor Cuba Decide y su apoyo manifiesto en redes sociales al Movimiento San Isidro, y calificaron sus novelas como “contrarrevolucionarias”.

“Me hicieron saber que no les iba a temblar la mano si tenían que venir a buscarme, detenerme y juzgarme”, dijo Rafael Vilches.

En adición, los oficiales cuestionaron su participación en una en una directa con un “contrarrevolucionario” (el opositor Adrián Góngora), por haber obtenido el premio de Literatura Reynaldo Arenas (otorgado en Miami a escritores sin reconocimiento gubernamental) y por hacerse eco del mensaje de Patri y Vida, la popular canción que se ha convertido en el himno de los que reclaman democracias en Cuba.

Anteriormente, Vilches ha mostrado repetidas veces su denuncia en redes sociales contra la represión ejercida por la “dictadura” cubana hacia los activistas.

Es por eso que Vilches fue citado por la Seguridad del Estado luego este lunes. "Acabo de ser citado para presentarme mañana a Instrucción Provincial del MININT. Es muy triste la vida que llevan mis represores", dijo el escritor.