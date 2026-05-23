Denuncian que más de 15 bebés han fallecido por negligencia este año en hospital materno de Camagüey

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El periodista independiente José Luis Tan Estrada denunció el fallecimiento de más de 15 recién nacidos en el Hospital Materno Provincial de Camagüey entre enero y mayo de 2026, atribuidos a negligencia administrativa y a las deplorables condiciones higiénico-sanitarias de la sala neonatal.

Según la denuncia difundida este viernes por el medio independiente Alas Tensas, la sala neonatal del hospital se encuentra gravemente contaminada por filtraciones de aguas albañales provenientes de un baño ubicado en el piso superior, conocido como Sala F.

«En la sala neonatal, donde se están muriendo los bebés, lamentablemente, desde hace meses se filtra el baño de la sala F que queda arriba y esas aguas de heces fecales... agua contaminada, incluso abejas dentro de la sala han causado bacterias que no tienen cómo tratarla, no tienen medicamentos para combatir y los niños están muriendo», denunció Tan Estrada.

Las aguas fecales caen directamente sobre el área de cuidados neonatales, generando un foco infeccioso con bacterias e insectos que resulta letal para recién nacidos en estado de máxima vulnerabilidad, y el hospital carece de medicamentos para combatir las infecciones resultantes.

Lo que agrava aún más la tragedia es la inacción total de las autoridades ante las denuncias reiteradas de padres y trabajadores del centro.

«Lo más lamentable es que los padres, los trabajadores, se han quejado en la dirección del hospital y este no hace nada. Además, lo saben las autoridades del partido y el gobierno en Camagüey y tampoco hacen nada. Mientras, los niños están graves, los niños están muriendo», afirmó el periodista.

Esta tragedia no es un hecho aislado. El pasado 29 de abril, el mismo Tan Estrada ya había alertado sobre embarazadas que esperaban para parir en los pasillos de la Sala A del mismo hospital, en condiciones de hacinamiento, calor extremo y sin higiene.

En septiembre de 2025, una madre perdió a su bebé en el Hospital Materno de Camagüey tras ingresar con líquido amniótico escaso y recibir una cesárea tardía. Un mes antes, en agosto de 2025, otra familia denunció la muerte de su hija recién nacida por diagnóstico tardío de preeclampsia severa y síndrome HELLP.

El historial de negligencias en este centro se extiende al menos desde 2022, cuando embarazadas del Hogar Materno Clodomira Acosta durmieron en el suelo durante apagones, y en 2023 se reportaron escasez de agua, alimentación insuficiente y falta de medicamentos.

Tan Estrada, ex profesor universitario expulsado de la Universidad de Camagüey en noviembre de 2022 y detenido por la Seguridad del Estado en abril de 2024, fue presionado al exilio a finales de 2024 y llegó a México en mayo de 2025 tras cruzar el Darién. Desde el exilio mantiene contacto con fuentes en la isla y continúa reportando sobre la situación en Camagüey.

La crisis en el hospital materno camagüeyano refleja el colapso del sistema sanitario cubano a nivel nacional: Cuba cerró 2025 con una tasa de mortalidad infantil de 9,9 por cada 1,000 nacidos vivos, frente a 7,1 en 2024, lo que representa un aumento del 39% en un solo año y del 148% desde 2018, según datos del Centro de Investigación en Economía y Política.