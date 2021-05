Viuda de El Dany, a diez meses de su muerte: "Ya he llorado porque te has ido, pero hoy voy a recordarte con risas"

Iraisel y El Dany Foto © Instagram / Iraisel

Este 18 de mayo se cumplen diez meses del inesperado fallecimiento del cantante cubano Daniel Muñoz Borrego, más conocido como El Dany. Una durísima perdida que lamentaron sus fans y compañeros de profesión, pero en especial su familia y su pareja Iraisel, quien recordó al artista este martes con un conmovedor mensaje en redes sociales.

Iraisel, su pareja y madre de su hija Daniela, compartió en Instagram un bonito vídeo en el que vemos a la pareja dándose un beso. Para acompañar estas imágenes, escribió las siguientes palabras: "Vivirás en mí eternamente. Desearía regresar al pasado solo para darte un abrazo mi amor. Mas que extrañarte me haces falta".

"Ya he llorado por que te has ido pero hoy voy a recordarte con risas por que viviste y por que fuiste lo más bello he tenido. Te amo hasta el cielo", concluyó la joven.

Desde que falleciera El Dany, Iraisel no ha dejado de recordar al cantante cubano en sus publicaciones de redes sociales y hace tan solo tres días homenajeó al padre de su hija con un vídeo de uno de los conciertos que ofreció con su agrupación Yomil y El Dany.

"Todos los días son para recordarte... Te extrañamos mucho", escribió.

El inseparable compañero musical de El Dany, Yomil Hidalgo, también acudió a sus redes sociales este 18 de mayo para mandarle unas emocionantes palabras a su amigo.

"Son 10 meses sin tu presencia Danilo. Todos te extrañamos muchísimo, todavía se dice y no se cree. Que en paz descanse hermanito mío, tú solo ocúpate de que nunca nos falte tu bendición desde el cielo, que yo desde la tierra me encargo del iré de nuestra familia y nuestra gente", expresó.

Con apenas 31 años de edad, El Dany falleció en la mañana del 18 de julio de 2020 en el hospital Calixto García de La Habana, donde llevaba varios días ingresado por un dolor de piernas.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.