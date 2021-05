Yomil y Daniela Reyes se desnudan para promocionar su próximo videoclip juntos y calientan las redes

Daniela Reyes y Yomil Hidalgo Foto © Instagram / Daniela Reyes

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo y su novia la influencer y youtuber Daniela Reyes subieron la temperatura de las redes sociales con una ardiente imagen que deja muy poco a la imaginación de sus fans...

Se trata de una instantánea íntima tomada desde arriba en la que la pareja aparece desnuda y abrazándose. Mientras que Yomil mira a la cámara, sobre él está tumbada su novia y parte de su cuerpo está cubierto por grandes hojas para no revelar de más.

"Nunca pensé hacer un video como este. Sé que será controversial porque las escenas son arriesgadas y trae un contenido 100% real... así que nada, nos vemos el viernes", comentó Daniela al compartir la imagen en Instagram.

Mientras que Yomil escribió el siguiente comentario al publicar la sensual foto: "Este viernes 21 sale uno de los videos más creativos y diferentes realizado hasta el momento en mi carrera, se quedarán con la boca abierta. Así que los espero a todos para que disfruten de otra obra de arte de #perreo2030. Daniela, bebé nos fuimos viral".

Las reacciones no han tardado en llegar y en los tablones de comentarios encontramos mensajes como: "¡¡¡No me lo pierdo!!!!! Me encantan", "Que no te importe las críticas, de eso se trata la vida. Tú eres actriz", "Ya no queda nada privado ni personal", "El arriesgado siempre llega más lejos", "Ayyy, qué foto mas bella", "Como siempre a esperar, debe estar bellísimo" o "Me quedé en blanco con la foto".

La imagen es la portada del próximo sencillo de Yomil que llevará por nombre USA, una canción que vendrá en compañía de un videoclip protagonizado por el cantante y la youtuber. Esta será el segundo videoclip que protagoniza Daniela con su chico y en él, volverán a plasmar la química y complicidad que hay entre ellos.

El pasado mes, el reguetonero estrenó el clip musical de Cuéntale, una historia de amor furtiva protagonizada por él y Daniela, primer proyecto musical de Yomil en el que aparece su pareja.

Ahora solo queda esperar a este viernes 21 de mayo para descubrir con qué sorprenderán los tortolitos...

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.