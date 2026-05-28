Cubano demuestra la sazón de su cintura mientras trabaja sobre una escalera y le dicen: «Necesito un pintor en casa»

Un cubano se convirtió en el protagonista del momento en redes sociales tras aparecer subido a una escalera dentro de una casa, bailando con una soltura impresionante al ritmo de un tema de reparto de Yomil y Los 4 mientras simulaba pintar.

El clip desató una avalancha de comentarios entre los usuarios, y el que más resonó fue uno que lo resumió todo con humor: «Necesito un pintor en casa».

El protagonista no pierde ni un paso mientras se mantiene en equilibrio sobre la escalera, moviendo la cintura con esa gracia espontánea que los cubanos llaman «sazón» y que, cuando aparece en pantalla, es imposible ignorar.

No es la primera vez que un cubano con brocha en mano y música de reparto conquista las redes. En marzo de 2025, dos pintores cubanos en Tenerife, España, se hicieron tendencia en TikTok al bailar «Blin Blin» de Yomil y Los 4 mientras trabajaban, con comentarios igual de divertidos: «¿Dónde hay que pedir presupuesto?».

El paralelismo entre ambos casos es llamativo: cubanos, trabajo de pintura, escalera y la misma música de fondo. Yomil y Los 4 parecen haberse convertido en la banda sonora oficial de los virales laborales cubanos.

Este fenómeno forma parte de una tendencia recurrente en TikTok: cubanos que demuestran su ritmo en los contextos más inesperados mientras trabajan. Un bartender cubano en Dolphin Mall generó la misma reacción en julio de 2025, al igual que un guardia de seguridad cubano bailando «Biónica» en diciembre de ese mismo año.

También una cubana sorprendió con su energía tras 12 horas de trabajo en agosto de 2025, y un camionero cubano en Estados Unidos se hizo viral bailando reguetón en plena calle en noviembre de 2024.

El reparto cubano, subgénero urbano derivado del reggaetón con influencias locales y letras de barrio, es el género que alimenta buena parte de estos clips. Sus ritmos contagiosos y los movimientos de baile que inspiran lo han convertido en protagonista de virales protagonizados por cubanos dentro y fuera de la isla, en cocinas, calles, uniformes de trabajo y, ahora de nuevo, sobre una escalera.

Lo que queda claro con cada nuevo video es que la sazón cubana no entiende de horarios ni de alturas.