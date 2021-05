Iliana Hernández cumple 40 días de arresto domiciliario: "Sigo documentando el accionar de los represores"

La colaboradora de CiberCuba Iliana Hernández cumple este miércoles 40 días sitiada dentro de su domicilio por la Seguridad del Estado, pese a que no ha cometido ningún delito.

La activista por la democracia compartió un video en su cuenta de Twitter en el que se ve a un carro de la policía apostado en la esquina de su casa, de noche y bajo la lluvia.

"Sigo documentando el accionar de los represores, ahora llueve y están en la patrulla. Qué vida más miserable la de estas personas, hacen el trabajo sucio para que Díaz-Canel y su banda sigan derrochando el dinero del pueblo cubano en sus caprichos millonarios", expresó.

Hernández lleva más de un mes en arresto domiciliario. Las autoridades cubanas no le permiten salir a la calle de manera arbitraria, puesto que ningún juez ha emitido ninguna orden en su contra.

La semana pasada uno de los agentes represores, vecino de Cojímar, localidad donde reside la reportera, llegó incluso a amenazarla desde un perfil en Facebook.

"Yo no lo conozco, pero me han dicho. Supuestamente es del G-2 (Seguridad del Estado) y hasta porta un arma, no es un civil cualquiera, trabaja para la empresa criminal que impera en nuestro país y contra la cual lucho pacíficamente", detalló la activista.

"Hago esta denuncia por aquí porque lamentablemente al ser opositora a la dictadura no tengo dónde acudir para defenderme de estas amenazas, cualquier cosa que me pase responsabilizo a este señor y al cuerpo represivo al que pertenece, a la Seguridad del Estado y a Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez", añadió, en una publicación en Facebook en la que incluyó capturas de los comentarios del presunto represor.

Iliana Hernández está encerrada en su vivienda desde el 9 de abril. Durante este tiempo ha filmado a sus captores mientras la vigilan en su cuadra. También denunció ni siquiera los mensajeros pueden llevarle alimentos y medicinas.

"Esto es linchamiento, que no puedas salir de tu vivienda por casi un mes porque te secuestran. Dejen ya de querer hacerse los víctimas cuando sois los verdugos, mentirosos", afirmó en su cuenta de Twitter.