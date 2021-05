Activista Iliana Hernández denuncia amenazas desde perfil en Facebook: “Hay muchos revolucionarios dispuestos a todo”

La activista cubana Iliana Hernández, reportera de CiberCuba, denunció este sábado que un supuesto agente represor de la policía política le estaba lanzando amenazas desde un perfil en la red social Facebook.

“Es vecino de Cojímar”, advirtió Hernández, quien vive en esa misma localidad del municipio Habana del Este. “Yo no lo conozco, pero me han dicho. Supuestamente es del G-2 (Seguridad del Estado) y hasta porta un arma, no es un civil cualquiera, trabaja para la empresa criminal que impera en nuestro país y contra la cual lucho pacíficamente”, explicó.

“Hago esta denuncia por aquí porque lamentablemente al ser opositora a la dictadura no tengo dónde acudir para defenderme de estas amenazas, cualquier cosa que me pase responsabilizo a este señor y al cuerpo represivo al que pertenece, a la Seguridad del Estado y a Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez”, dijo en una publicación en Facebook a la cual agregó capturas de los comentarios del presunto represor.

En uno de ellos, se lee: “Estás gastando saliva por gusto. Nadie te sigue ni te oye. A la contrarrevolución no se le puede dar ni un tantico así. No sigas hablando mierda, en Cojímar hay muchos revolucionarios dispuestos a todo”.

Otros comentarios del mismo usuario, identificado como Osvaldo González en redes, piden a quienes estén descontentos con el gobierno cubano, que abandonen el país, al tiempo que los llama “gusanera desprestigiada”.

“Sus comentarios, excepto uno de ellos, son de hace una hora aproximadamente. Parece que se entonó con el programa de anoche donde el agresor Humberto López junto a un señor que dice ser Fiscal del régimen lanzaron amenazas contra los que nos oponemos a seguir viviendo en Dictadura”, expuso Hernández.

“Cuba es un país, no es la finca de nadie, todos los que hemos nacido aquí tenemos derecho a ser parte de la vida política de nuestro país y nadie puede prohibirnos eso como tampoco pueden obligarnos a aceptar un Partido en el que no creemos, tampoco nos tenemos que ir de nuestro país porque Cuba es de todos los cubanos”, subrayó.

La activista, víctima constante de la represión por parte de las autoridades, sufriendo incluso actos de repudio frente a su propia casa en Cojímar, denunció recientemente que llevaba más de un mes sitiada por la policía política, impidiéndole salir de su domicilio.

“Cubanos yo estoy sitiada desde el día 9 de abril, si salgo de mi casa, como todos han visto en otras ocasiones, me secuestran. Pero ustedes no lo están (secuestrados), pueden salir todos juntos a las calles a acabar con esta dictadura, exigiendo libertad para Cuba y si lo desean pueden incluso venir a mi casa a que yo salga con ustedes”, indicó la reportera.