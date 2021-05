Demi Lovato: "Me identifico como género no binario"

Demi Lovato Foto © Instagram / Demi Lovato

Demi Lovato sorprendió al mundo al anunciar que se identifica como de género no binario, es decir, que no se autopercibe como hombre ni como mujer y que se identifica con un tercer género o ninguno de ellos.

La cantante estadounidense de 28 años compartió la noticia a través de sus redes sociales con un vídeo en el que se confiesa sobre su identidad de género.

"Cada día nos despertamos y se nos da la oportunidad de ser quien queremos ser. He pasado la mayor parte de mi vida creciendo ante vuestros ojos... Habéis visto lo bueno, lo malo y todo lo demás. No solo mi vida ha sido un viaje para mí, también vivía para los que estaban al otro lado de las cámaras. Hoy es un día en el que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Me enorgullece haceros saber que me identifico como no binario y que oficialmente cambiaré mis pronombres en el futuro", admitió la artista, una revelación que llega después de mucho "trabajo de sanación y autorreflexión".

"Todavía estoy aprendiendo sobre mí, y no pretendo ser una experta o portavoz. Compartir esto con vosotros ahora abre otro nivel de vulnerabilidad para mí. Estoy haciendo esto por aquellos que no han podido compartir quiénes son realmente con sus seres queridos. Por favor, sigue viviendo en tus verdades y que sepas que te envío mucho amor", añadió en el texto que escribió en sus redes sociales.

"Siento que esto representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género y me permite sentirme más auténtica y fiel a la persona que sé que soy y que todavía estoy descubriendo", comentó en el vídeo donde habla sobre esta decisión que ha tomado.

Los seguidores de Demi Lovato le han mostrado su apoyo en los mismos comentarios de la publicación, donde tanto anónimos como famosos le han dejado mensajes diciéndole lo orgullosos que se sienten de ella.

