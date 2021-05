Camila Lobón: "Luis Manuel Otero Alcántara es su rehén, al que filman como si de un muñeco se tratara"

Camila Lobón y Luis Manuel Otero Foto © Facebook/Camila Lobón

La artista y activista cubana Camila Lobón se quejó este miércoles del nuevo video divulgado por la Seguridad del Estado cubana, donde aparece, por tercera vez, Luis Manuel Otero Alcántara, luego de su detención e ingreso en el hospital "Calixto García", de La Habana, el pasado 2 de mayo.

"Se ve muy delgado, acababa de llegar al hospital o no entiendo como está así luego de 17 días ingresado. Qué turbio todo, qué sucio. ¿Quién filma ese video que luego sacan por el perfil de una ciberclaria? ¿Con el consentimiento de quién? Porque no veo a Luis darlo en cámara. Que predecibles son. Esperaba ese video desde ayer. Permiten se filtre la información de que está en huelga (que dio ese mismo tío que aparece en el video) para sacar grabaciones no se sabe cuándo en las que Luis aparece comiendo", escribió la activista.

Alcántara reapareció este miércoles con una bandeja de comida en un breve video de un minuto divulgado en una cuenta de Facebook atribuida a la Seguridad del Estado. El artista sigue en el Hospital "Calixto García" de La Habana, con signos evidentes de deterioro físico y un comportamiento propio de quien ha tomado sedantes o psicotrópicos.

Las imágenes fueron hechas públicas tras una declaración del Movimiento San Isidro, que aseguraba que el artista podría estar en huelga de hambre y sed y en voto de silencio.

"La gente en la calle cree que yo estoy en huelga de hambre", dice Otero Alcántara en el video con cortes que no permiten entender bien lo que dice. Hay también momentos en que la imagen del video no coincide con el audio.

En las redes sociales de los activistas cubanos, el video ha suscitado gran indignación, por su abierto carácter manipulador.

"Ahora mismo Luis Manuel Otero Alcantara es su rehén, uno que están usando a su antojo, que filman como si de un muñeco se tratara para sacar el material, sin referencia alguna, cuando quieren desacreditarlo y desacreditar a los que lo apoyan", dijo también Lobón.

"Este país es un teatro dirigido por la contrainteligencia militar, un teatro que solo las almas ciegas y pobres se creen. Si está en buen estado de salud, por qué continúa retenido en el hospital? Creo que no saben que hacer con él. Un paciente sin padecimientos graves, incluso si así lo decidiera, podría quedarse ingresado en un hospital indefinidamente? Todo es mentira, no dicen nada mientras no permitan a Luis dar testimonio directo sobre su situación. Y ni siquiera así confiaría, desconozco las circunstancias en las que se encuentra, solo sé que hay personas que no se identifican filmándolo, hay un operativo policial y un protocolo especial en el Calixto hace 17 días y que al familiar de confianza de Luis Manuel, que la Seguridad del Estado perfectamente conoce, quien lo visitó en el ingreso anterior, esta vez no lo han dejado acercarse", añadió la artista.

"Lo que corresponde es que Luis sea liberado de inmediato. Devuélvanlo ya a su casa", concluyó la activista.

Por su parte, la activista cubana Claudia Patricia aseguró que el lugar de la filmación es una sala de psiquiatría del "Calixto García". "Por desgracia he tenido que ir a esa sala. Es una sala especial para militares o familia de militares que hay en el edificio en la planta baja, al lado de la escalinata principal que sube a Psiaquitría", escribió Patricia en Facebook.