Cinco menores, incluido uno de 12 años, enfrentan cargos tras persecución y choque en autopista de Broward, Florida

Autos involucrados en la persecución en I-95 Foto © Captura de pantalla / Telemundo51

Cinco menores de edad, entre 12 y 16 años, enfrentan varios cargos tras protagonizar una persecución automovilística de alta velocidad que concluyó en un accidente múltiple en un tramo de la autopista I-95 en el condado de Broward, sur de la Florida.

El hecho ocurrió el miércoles en la mañana y ahora los chicos —incluido un niño de 12 años— deberán responder ante la justicia por acusaciones de hurto de vehículo, robo con allanamiento de morada y abandono de la escena de un accidente que provocó lesiones en otras personas.

De acuerdo con las autoridades locales, al menos uno de los menores implicado compareció en esta jornada ante un juez, quien ordenó que permanezca en reclusión sin derecho a fianza hasta junio, cuando se fijó su próxima corte.

La persecución se habría originado luego de que la policía recibió una llamada de emergencia relacionada con un robo ocurrido antes de las 7:00 a.m. de este miércoles en 2 200 del Northeast y la 28th Avenue, Fort Lauderdale, donde se intentó substraer un coche en el garaje de un domicilio particular.

Agentes policiales vieron poco después la camioneta SUV supuestamente involucrada en el intento de robo, la cual estaba reportada asimismo como robada en el condado de Miami-Dade.

Tras ser instados a detenerse, los ocupantes de la SUV emprendieron la fuga; por el camino golpearon a un ciclista, a quien no auxiliaron, antes de tomar la I-95 en dirección al sur.

A partir de ahí, la Patrulla de Carreteras de Florida (PCF) y un helicóptero de la Oficina del Sheriff de Broward se sumaron a la cacería motorizada “hasta que el conductor del vehículo perdió el control y provocó un vuelco alrededor de la rampa de salida a Pembroke Rd y la I-95”, indicó el teniente Yanko Reyes, de la PCF.

La SUV impactó finalmente a otros tres autos no involucrados en la persecución.

“Todo lo que recuerdo es haber sentido un golpe en mi vehículo, luego empecé a dar vueltas y cuando me detuve vi a la patrulla frente a mí y a otro carro que estaba volteado con varios adolescentes en su interior y luego la policía me dijo que me vaya de la escena, fue muy traumático", declaró a Telemundo 51 Sharon Gauck, una de las víctimas del accidente.

A continuación, los cinco detenidos fueron transportados al hospital Joe DiMaggio con lesiones que no conllevaban amenaza para sus vidas.