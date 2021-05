Preso político cubano Mitzael Díaz Paseiro cuenta sobre su encarcelamiento: "Me daban terribles palizas"

MItzael Díaz Paseiro y esposa Foto © Cubanet / Captura de video

Luego de cumplir una condena de tres años y medio de prisión, el activista y miembro del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, Mitzael Díaz Paseiro, narró algunas de las escenas más violentas de su encarcelamiento en una cárcel de la provincia de Villa Clara, en Cuba.

En declaraciones al portal Cubanet el opositor, declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional en 2019, dijo que cumplió "hasta el último día de mi injusta sanción".

"Por ser preso político plantado se me negó asistencia médica y religiosa; sufrí innumerables amenazas de muerte y brutales golpizas", afirmó.

"Estuve muchas veces mal de salud, a veces por las mismas golpizas. Yo soy cardiópata y en momentos de crisis me trataban peor", relató Díaz Paseiro.

Entre los métodos de tortura utilizados por sus carceleros para castigarlo cuenta que "también me amarraban los brazos hacia arriba y me daban terribles palizas. A veces me dejaban sin tomar agua", comentó.

Uno de sus últimos castigos ocurrió en marzo pasado cuando fue enviado a una celda de castigo por colgar en su galera un cartel donde se leía “Patria y Vida”, frase que da título a una canción de Yotuel Romero, Descemer Bueno, Gente de Zona, Maykel Osorbo y El Funky.

El joven, quien tiene dos hijos con la activista Arianna López Roque, también había dicho que era continuamente maltratado en la cárcel, fue varias veces trasladado de un centro penitenciario a otro y enviado por largos períodos de tiempo a celdas frías, sucias y sin iluminación, como castigo por negarse a renunciar a sus ideas políticas.

Díaz Paseiro, quien es integrante de la Asamblea de la Resistencia Interna y del Directorio Democrático, fue encarcelado en 2017 en la prisión Pretensado de Santa Clara, por apoyar la campaña #YoVotoNo, que se oponía al referéndum constitucional promovido ese año por el gobierno cubano.

Su familia había denunciado que en el juicio no le fue permitido contar con un abogado.

Tras la celebración del mismo un juez lo condenó por "la figura penal de “peligrosidad social predelictiva”, una ley copiada del nazismo alemán que castiga un delito antes de que se cometa, y que el régimen utiliza como mecanismo represivo contra la ciudadanía, sobre todo contra los disidentes y opositores", subrayó Cubanet.

Al respecto, el abogado cubano Alain Espinosa, residente en Argentina, explicó recientemente que en barrios marginados de la isla la herramienta legal tenía un uso amplio, sobre todo "con chicos que expresaban su rebeldía estando en las calles, con actitudes violentas, pero que realmente no cometían delitos".

"Los índices de peligrosidad predelictiva me parecen algo aberrante y además carecen de total fundamento. Uno no puede apresar a una persona por el hecho futuro e incierto de que pueda llegar a delinquir", subrayó.

El pasado miércoles Díaz Paseiro tuvo un emotivo recibimiento de parte de sus familiares tras ser liberado. En una entrevista concedida a la plataforma independiente Radio República, el activista expresó su felicidad por reencontrarse con su madre, esposa e hijos, así como sus amigos y "hermanos de lucha".