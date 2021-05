Periodista cubana Mary Karla Ares está siendo torturada psicológicamente, afirma su padre

Mary Karla Ares Foto © Facebook / Mary Karla Ares

El padre de la periodista cubana Mary Karla Ares denunció este sábado que su hija está siendo torturada psicológicamente por las autoridades y podría ser trasladada a una prisión fuera de La Habana este fin de semana.

En declaraciones al Instituto Cubano por la Libertad de Prensa y Expresión (ICLEP), donde trabaja la reportera independiente, Carlos Alberto Ares señaló que en los últimos tres días la joven está siendo sometida a intensos interrogatorios cada cinco y 10 minutos durante toda la noche para impedir que pueda conciliar el sueño.

"Mary Karla está siendo sometida a tortura psicológica, me dijeron que la sacan cada cinco minutos, cada diez minutos en la noche, en la madrugada, que no la están dejando dormir", subrayó Ares, quien obtuvo la información de una fuente confiable que prefirió el anonimato, ya que el gobierno cubano no ha permitido que la familia la visite.

La periodista, detenida el pasado 30 de abril junto a varios activistas por transmitir en directo por Facebook una protesta en la calle Obispo de La Habana, enfrenta cargos por los supuestos delitos de desorden público y resistencia y ha sido amenazada con el traslado para una prisión de provincia o para la cárcel de mujeres del Guatao, dijo Ares.

Contó que el abogado de Mary Karla, Clemente Morgado, confirmó que el traslado podría ocurrir este mismo fin de semana y explicó que le habían negado el recurso de queja.

En un mensaje Whatsapp el letrado comentó que la reportera sería enviada a la "prisión de mujeres de occidente en el Guatao, pero si hubiere Covid allí la mandarían a otra provincial".

"Esa personita es una gran heroína y ustedes tienen que estar a su altura. Ahora a esperar por su traslado", les dijo Morgado, y aclaró que no teme a represalias por llevar la defensa de la joven, contrario al interés de las autoridades cubanas.

Junto a Mary Karla, también fueron arrestados el pasado 30 de abril el reportero de ADN Cuba Esteban Rodríguez y los activistas Yuisán Cancio Vera, Inti Soto Romero, Luis Ángel Cuba Alfonso y Thais Mailén Franco, madre de tres hijos.

Todos serán trasladados a cárceles fuera de La Habana, según el abogado de la reportera de CiberCuba Iliana Hernández, quien lleva más de un mes sin poder salir de su casa por orden del organismo represor de la Seguridad del Estado.

Las solicitudes de libertad bajo fianza presentadas en favor de los detenidos fueron rechazadas por los tribunales, y con ello la posibilidad de esperar el juicio en libertad, según reveló Diario de Cuba.

Miles de personas han pedido la liberación de los jóvenes, encarcelados tras una protesta pacífica en la que pedían visitar la residencia de un activista que se encontraba en huelga de hambre y sed, Luis Manuel Otero Alcántara.

La Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios, el Comité para la Protección de los Periodistas, Amnistía Internacional, la Sociedad Interamericana de Prensa, Human Rights Watch y Voces del Sur también han condenado el arresto de Mary Karla Ares, quien cumplió sus 29 años hace dos semanas.