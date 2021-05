Niño de tres años le dispara en el pecho a su hermana pequeña en Florida

Policía de Lakeland y Sheriff de Polk. Foto © Facebook / LakelandPD / WTSP

Un niño de tres años disparó accidentalmente al pecho de su hermana, de solo dos años, el viernes cerca de la medianoche, en la ciudad de Lakeland, del condado Polk, al centro de Florida, provocándole heridas de gravedad a la pequeña.

La menor se encuentra en estado crítico después de recibir el tiro en una residencia del área de South Wabash Avenue y Ariana Street, señalaron medios locales.

En conferencia de prensa este sábado, el sheriff de Polk, Grady Judd, dijo que tres hombres de 23 y 24 años se encontraban viendo los juegos del playoff de baloncesto de la costa oeste, cuando de repente escucharon el disparo.

Ellos corrieron hasta la sala, donde hallaron a la niña sangrando en el sofá y al niño llorando y corriendo a esconderse en una alcoba. Rápidamente subieron a la pequeña a un automóvil para llevarla al hospital, pero por el camina chocaron con otro vehículo.

Una persona los socorrió y condujo con la niña hasta el hospital. El arma pertenecía a uno de los hombres que estaba mirando el partido, identificado como Kevonte Wilson, quien tenía antecedentes criminales. Wilson, de 23 años, presuntamente llevó el arma a la casa y la metió entre los cojines del sofá. Fue arrestado tras el incidente.

La oficina del sheriff del condado de Polk también indicó que la niña sufrió heridas severas en sus órganos internos, y fue intervenida quirúrgicamente en el hospital Lakeland Regional Health. La niña recibió un disparo en el pecho y la bala atravesó su páncreas y posiblemente sus intestinos grueso y delgado antes de salir de su cuerpo por la espalda.

“No puedo ser más enfático, si tiene armas de fuego en su casa, manténgalas lejos de los niños. Una hermosa niña está luchando por su vida ahora mismo porque otro niño que no sabía pudo alcanzar un arma cargada”, dijo el sheriff Judd.

“Obviamente, y recalco 'obviamente', el niño de 3 años no será acusado de un hecho criminal, por razones evidentes. Ese niño no puede ser responsabilizado por su conducta. No hay absolutamente ninguna razón para pensar que fue un acto intencional, aparte de que era un bebé jugando con lo que vio que era una especie de juguete”, explicó Judd.