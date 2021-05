Natti Natasha enseña por primera vez la carita de su hija Vida Isabelle: "El sueño más grande que puede recibir una mujer"

Raphy Pina y Natti Natasha presentan a Vida Isabelle Foto © Instagram / Raphy Pina, Natti Natasha

¡Natti Natasha ya es mamá! El sábado 22 de mayo, la dominicana dio a luz a su primera hija, una preciosa niña que llamaron Vida Isabelle Pina Gutiérrez y que ya tiene su propia cuenta de Instagram, donde este domingo sus papás colgaron una foto mostrando su carita por primera vez.

"Hola soy Vida Isabelle Pina Gutiérrez . Nací 22.5.21 a las 8:41 am en Miami. Pesé 6.8 Lb con 20" y fui parto natural. Mis Padres me dicen que tengo muchos tí@s que me adoran y se disfrutaron el proceso. Gracias por el cariño". Con estas palabras se presentó la bebé en su propio perfil de Instagram bajo el nombre de Queen Vida Isabelle. Una cuenta que ya supera los 600 mil seguidores. ¡Ha nacido una estrella!

La reguetonera también compartió la foto de su hija en su perfil de Instagram, donde escribió: "Les presento el sueño más grande que puede recibir una mujer". Un mensaje que refleja la inmensa felicidad que siente por tener entre sus brazos a su hija, fruto de su amor con el productor musical Raphy Pina.

Instantáneamente el post de la intérprete de Las Nenas se comenzó a llenar de mensajes de felicitaciones por parte de anónimos y famosos, que le dieron enhorabuena a los papás por su preciosa hija.

Yandel, Tito El Bambino o Farina, son algunos de los rostros reconocidos que no dejaron pasar la oportunidad de dejarle un mensajito a Vida.

Este domingo, el representante de reguetoneros estuvo también muy activo en sus redes sociales compartiendo las primeras imágenes de este feliz momento que están viviendo él y la cantante con la llegada de su princesa.

A través de Instagram publicó un vídeo en el que podíamos ver por primera vez a Natti Natasha tras el parto y también a la pequeña envuelta en unas mantas.

