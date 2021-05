La hija recién nacida de Natti Natasha y Raphy Pina es una estrella de Instagram con casi un millón de seguidores

Vida Isabelle, hija de Natti Natasha y Raphy Pina Foto © Instagram / QueenVidaIsabelle

Apenas tiene tres días de vida, pero la hija de Natti Natasha y Raphy Pina ya es toda una estrella de las redes sociales con su propio perfil de Instagram y una legión de seguidores que roza los 900 mil usuarios.

Vida Isabelle nació el sábado 22 de mayo en Miami y los felices papás no ha podido evitar compartir los momentos de felicidad que están viviendo gracias a su bebé, que ha iluminado su mundo con su llegada.

Para presentar a la pequeña oficialmente al mundo, la cantante y su mánager abrieron una cuenta en Instagram con su nombre y administrada por ellos que se ha convertido en la nueva sensación de la red social.

Apenas unos días después supera los 880 mil seguidores y consta tan solo de 15 publicaciones. ¡Toda una estrella de Instagram!

"Hola soy Vida Isabelle Pina Gutiérrez . Nací 22.5.21 a las 8:41 am en Miami . Pesé 6.8 Lb con 20 “ y fui parto natural. Mis Padres me dicen que tengo muchos tí@s que me adoran y se disfrutaron el proceso. Gracias por el cariño. #Teampinatti #Vidaisabelle", reza la descripción de la fotografía con la que la pareja presentó a su preciosa hija. Una imagen en la que vemos a la bebé tumbada en la cuna del hospital con los ojos abiertos.

Esta misma foto fue la que minutos más tarde Natti Natasha y Raphy Pina repostearon en sus respectivos perfiles de Instagram para mostrar a sus fans al fruto de su amor.

La primera instantánea que subieron los papás al perfil de Vida data del 6 de abril, cuando la reguetonera estaba de 33 semanas de embarazo. Entonces compartieron una imagen de una ecografía en la que se podía ver el rostro de la pequeña, que ya se encuentra en casa viviendo sus primeros días de vida con sus amorosos papis.

