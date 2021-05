Ex pelotero cubano René Arocha a César Prieto tras quedarse en Miami: "Bienvenido a la libertad"

Prieto y Arocha Foto © Facebook/René Arocha

El veterano pelotero cubano René Arocha, ya retirado en Miami, saludó este miércoles a su joven colega César Prieto, que decidió abandonar el equipo cubano de béisbol tan pronto como pisó Estados Unidos.

"Al Cesar lo que es del Cesar. Bien por ti muchacho, estas haciendo historia. Hace exactamente 30 años tome la misma decisión que hoy tomas tú. Casi con tu misma edad", escribió Arocha en su muro de Facebook.

"Hoy, 30 años después, nunca me he arrepentido de aquel magistral escape en el año 1991 y estoy seguro que tú también dirás lo mismo tan pronto como mañana. Has dejado atrás un diabólico país para llegar a esta gran nación. Bienvenido a la libertad, hermano", añadió el estelar pitcher.

"Una canción define una época: tú llegaste con PATRIA Y VIDA y yo llegué con YA VIENE LLEGANDO", concluyó el veterano.

Horas después de su llegada a Miami, Prieto abandonó la selección cubana que intervendrá en el Torneo Preolímpico de Béisbol, que se celebrará en Florida entre el 31 de mayo y el 5 de junio.

El cienfueguero, de apenas 22 años, viajó con el equipo hasta West Palm Beach, pero allí se bajó del ómnibus que los llevaba y desapareció con la aparente asistencia de un conocido, según divulgó el periodista Francys Romero en sus redes sociales.

Esos primeros reportes independientes fueron confirmados en la tarde por la Federación Cubana de Béisbol (FCB), en una nota oficial.

"Su decisión, contraria al compromiso contraído con el pueblo y el equipo, ha generado repudio entre sus compañeros y demás miembros de la delegación, dispuestos a sobreponerse al lógico impacto de un hecho ajeno a la mayoritaria voluntad de ser fieles a la patria y la misión con que viajamos al evento", dice el comunicado.

Líder de los bateadores de la más reciente Serie Nacional, Prieto estaba llamado a ser el primer bate y segunda base titular de la escuadra que buscará el único boleto olímpico en disputa en la lid floridana. Junto con los lanzadores Raidel Martínez, Liván Moinelo y Yariel Rodríguez, es también uno de los jugadores con más posibilidades de luchar por un espacio en el béisbol profesional de Estados Unidos.

Arocha, por su parte, fue el primer beisbolista cubano en abandonar un equipo nacional en eventos extranjeros.

El lanzador, nacido en el poblado habanero de Regla el 24 de febrero de 1964, empezó jugando tanto en Metropolitanos como en Industriales, además de pasar por el equipo Cuba.

El 10 de julio de 1991, con 27 años de edad, Arocha también abandonó el equipo Cuba en Estados Unidos para ser libre. Después consiguió llegar a las Grandes Ligas y señaló el camino a toda una generación de peloteros cubanos que han decidido seguir sus pasos.

El reciente viaje de la selección cubana estuvo rodeado de incertidumbre y reclamos de la FCB por la demora en el otorgamiento de los visados a los atletas, que finalmente recibieron los permisos este martes por la tarde en la Embajada de Estados Unidos en La Habana.