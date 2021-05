Padre denuncia la muerte de su hijo de 8 años en Cuba por negligencia médica y falta de medicamentos

Lesmy Irete Lazo Rodríguez y su niño Abraham Foto © Lesmy Irete Lazo Rodríguez/ Facebook

Un cubano residente en España denunció la muerte de su hijo de ocho años en Cuba por negligencia médica y falta de medicamentos.

Lesmy Irete Lazo Rodríguez relató en su muro de Facebook que su niño, llamado Abraham, murió el miércoles de hepatitis tras permanecer un mes ingresado.

"Denuncio y denunciaré en todas las organizaciones mundiales, empezando por el departamento de salud mundial, de la irresponsabilidad que existe en el gobierno de Cuba (...) por los tantos crímenes y pérdidas que nos acompañan. Pérdida que he tenido hoy yo, por negligencias y carencias de medicamentos, no solo para el pueblo, para los niños, que aún es más fuerte", expresó.

Lazo Rodríguez declaró que su pequeño ingresó en el hospital y nunca le dieron un diagnóstico con fundamento, con las características concretas de su enfermedad.

"Pero peor aún, sin tratamiento, ya que era a nivel de hospital y no lo había. Pero quién dijo que no lo había, si en el hospital de los militares de alto rango, en el del Buro Político, en que los dueños castristas dictadores asesinos que el títere presidente cómplice se ha convertido, ahí sí lo había. Lo hay porque de ese lugar, una de las tantas personas coaccionadas que siguen en ese país me lo consiguió a riesgo muy alto", reveló.

Durante el tiempo en que el menor estuvo ingresado, sus familiares en Cuba denunciaron en las redes sociales la falta de atención que sufría y solicitaron ayuda para conseguir un medicamento que necesitaba y que no lo había en el hospital.

"El 29 de abril de 2021 llega esta gran abuela con su lindo nieto al Pediátrico de Centro Habana, donde los dejan ingresados por una hepatitis según los médicos. Hoy son las seis de la mañana del día 17 de mayo y aún se encuentran ingresados en peores condiciones, ya que se encuentra este ángel de ocho añitos de edad en terapia, porque el país donde se llenan de decir potencia médica no ha tenido el medicamento que se necesita para aplicar. Esta es la razón por la que ha empeorado la situación", denunció en Facebook la usuaria identificada como Luna Omo Oggun.

Ese día, 17 de mayo, el padre del niño pidió la colaboración para hacerle llegar a Cuba el fármaco que requería.

"Por favor, pago lo que sea", suplicó.

Ante el llamado de auxilio de la familia del pequeño, varias personas desinteresadamente le llevaron el fármaco. A todos ellos Lazo Rodríguez les manifestó su agradecimiento.

"Amigos, no detenerse en luchar por que estas cosas no sigan sucediendo. No más miedo, no más opresión, no más dictadura, no más bloqueo interno. Es lógico que el comunismo le echara siempre las culpas a Estados Unidos de bloqueo. Pura mentira, todos lo sabemos", afirmó el pasado 18 de mayo.

En los últimos meses varios cubanos han denunciado en las redes sociales la muertes de personas por la falta de medicamentos en el país.

A comienzos de mes el médico Eduardo Andrés González León expuso el caso de su hermano, quien falleció tras sufrir un broncoespasmo, pero cuya muerte fue realmente originada por la carencia de fármacos como la aminofilina y la furosemida.

"Sabemos que sin los medicamentos necesarios es imposible salvar una vida. Sé mejor que nadie todo lo que se siente, colegas míos. A mí me duele más que nadie el saber cómo mi hermano se ahogaba con sus propios fluidos, con un edema agudo de pulmón, y no tener la furosemida, sé que en medio de su broncoespasmo es difícil no tener una aminofilina que poner, una morfina para aliviar su ansiedad", denunció.

"Ese desespero, es el desespero de todo un país que sufre de la escasez que tenemos de recursos materiales", añadió.