Museo Nacional de Bellas Artes se niega a retirar las obras de artistas cubanos que apoyan a Luis Manuel Otero

Museo Nacional de Bellas Artes Foto © havanainsider.com

El Museo Nacional de Bellas Artes aseguró que no retirará las obras de los artistas cubanos que hicieron esta solicitud en apoyo a Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, retenido desde el pasado 2 de mayo en el Hospital Calixto García de La Habana.

"El Museo no acepta una demanda que no se aviene con la vocación de servicio de nuestra institución ni con el interés del público al que se debe", expuso la institución en un comunicado emitido en la tarde del jueves.

En la nota informativa el Museo asegura tener informaciónr sobre la petición de algunos artistas cubanos para que sus obras no se exhiban al público y se retiren del sitio web de la institución hasta que la Seguridad del Estado libere a Otero Alcántara.

"El Museo adquiere regularmente obras de artistas cubanos de todas las generaciones y tendencias, con fondos del presupuesto estatal. No ha tomado en cuenta ninguna consideración extrartística para conformar una colección patrimonial de altísimo valor, destinada al enriquecimiento de la vida espiritual de la población", indican.

También afirman que lo que ha importado es el respeto a la valía de las obras, el apego a los contextos históricos, y la comprensión de las libertades asociadas a la naturaleza del arte.

"Tal modo de actuar es parte de una política cultural inclusiva y transparente, que concede la más alta prioridad al acceso del público a las mejores realizaciones de la cultura cubana y universal", sostienen.

El Museo expone que adquirió las obras de estos creadores y les da un uso legítimo y provechoso para la ciudadanía.

"Al hacerlo, se establece una nueva relación entre el legado patrimonial preexistente y las prácticas artísticas de la actualidad. Ese nexo, vivificante en ambos sentidos temporales –pasado y presente- es típico de la construcción patrimonial. Ninguna coyuntura ajena al campo museal puede pretender violentar este proceder museológico", apuntan.

A raíz de la situación que atraviesa el artista Luis Manuel Otero Alacántara, quien lleva 25 días secuestrado por la Seguridad del Estado en una sala del Hospital Calixto García de La Habana, varios artistas cubanos desde dentro y fuera de la Isla pidieron al director del Museo de Bellas Artes de La Habana, Jorge Fernández, que sus obras fueran retiradas de la exhibición hasta que Otero no esté en libertad.

Los pidieron en "virtud del derecho reconocido en el Artículo 4, Inciso c) de la Ley No. 14/1977 Ley del Derecho de Autor", que las obras "sean cubiertas de forma tal que se impida su “comunicación” con el público y que también sean retiradas de la página web del Museo aquellas que no están exhibidas pero que pertenecen a la colección".

Entre los artistas que hicieron la solicitud se encuentran algunos con obras en las salas de exposición permanente y temporal, o cuyas creaciones forman parte de la colección del museo, como Tania Bruguera, Sandra Ceballos, Tomás Sánchez, Reynier Leyva Novo, Marcos Castillo o Celia y Yunior.