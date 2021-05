Artistas piden al Museo de Bellas Artes retirar sus obras hasta que Luis Manuel Otero esté en San Isidro

Luis Manuel Otero Alcántara / Museo de Bellas Artes Foto © Captura de video / Facebook

Un grupo de artistas cubanos solicitó al director del Museo de Bellas Artes de La Habana, Jorge Fernández, que sus obras fueran retiradas de la exhibición y web de la institución mientras Luis Manuel Otero Alcántara siga secuestrado en el hospital.

De acuerdo con un comunicado del Movimiento de artistas conocido como 27N, también reclamaron el gobierno cubano retire la vigilancia a otros activistas y deje de perseguirlos y detenerlos arbitrariamente.

Los artistas con obras en las salas de exposición permanente y temporal del Museo Nacional de Bellas Artes que hacen la solicitud son las artistas visuales Tania Bruguera y Sandra Ceballos, y el reconocido pintor Tomás Sánchez.

También firmaron la carta abierta enviada a Fernández los artistas con obras que forman parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes: Marcos Castillo, Celia y Yunior, y Reynier Leyva Novo.

Estos importantes exponentes de la cultura cubana pidieron en "virtud del derecho reconocido en el Artículo 4, Inciso c) de la Ley No. 14/1977 Ley del Derecho de Autor", que las obras de su autoría que actualmente son exhibidas en las salas de exposición permanentes y temporales del Museo Nacional de Bellas Artes, "sean cubiertas de forma tal que se impida su “comunicación” con el público y que también sean retiradas de la página web del Museo aquellas que no están exhibidas pero que pertenecen a la colección", en tanto no se cumplan las demandas antes mencionadas.

En la misiva, recordaron que el artista independiente fue secuestrado por el régimen cubano el pasado 2 de mayo, tras 8 días en huelga de hambre y de sed, y recluido en el hospital Calixto García de La Habana, donde no dejan que nadie lo visite ni que hable por teléfono.

"Otero Alcántara fue sacado de su casa en contra de su voluntad, mientras realizaba una huelga pacífica de hambre y sed con la que exigía las demandas que hasta el momento no han sido cumplidas: devolución de sus obras decomisadas ilegalmente por agentes estatales el 16 de abril, indemnización por la obras dañadas o destruidas, cese del cerco policial al que ha sido sometido desde noviembre de 2020 y la garantía de un libre ejercicio artístico", dijeron.

Asimismo, afirmaron que la reclusión del activista "es ilegal, la repuesta a su habeas corpus este 5 de mayo refiere que: "Luis Manuel Otero Alcántara no se encuentra detenido, ni procesado". Este no es un hecho aislado, en las últimas semanas han aumentado los niveles de represión hacia otros artistas y la sociedad civil en general, que han sido sometidos a acoso policial, detenciones y procesos penales arbitrarios, profanación de sus reputaciones en los medios de comunicación públicos, reclusiones ilegales en sus propios hogares, interrupción de la comunicación a través de telefonía móvil, etc., subrayaron.

A pesar de los reclamos de la comunidad internacional el gobierno cubano se niega a liberar al joven artista independiente y manipula y dosifica la información sobre su estado de salud.

Al mismo tiempo recrudeció la represión contra decenas de activistas a quienes ha impedido salir de sus casas en las últimas semanas.

A continuación reproducimos el texto íntegro de esta solicitud:

"Carta abierta a Jorge Fernández Torres, Director del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba.

La Habana, 24 mayo, 2021

Estimado Jorge Fernández:

Nos dirigimos a usted motivados por un auténtico sentimiento de preocupación y de solidaridad con el joven artista cubano y colega Luis Manuel Otero Alcántara. Él se encuentra desde el 2 de mayo en el hospital Universitario Clínico Quirúrgico Calixto García, secuestrado e incomunicado por la Seguridad del Estado. Otero Alcántara fue sacado de su casa en contra de su voluntad, mientras realizaba una huelga pacífica de hambre y sed con la que exigía las demandas que hasta el momento no han sido cumplidas: devolución de sus obras decomisadas ilegalmente por agentes estatales el 16 de abril, indemnización por la obras dañadas o destruidas, cese del cerco policial al que ha sido sometido desde noviembre de 2020 y la garantía de un libre ejercicio artístico.

La situación de reclusión en la que se encuentra Otero es ilegal, la repuesta a su habeas corpus este 5 de mayo refiere que: "Luis Manuel Otero Alcántara no se encuentra detenido, ni procesado". Este no es un hecho aislado, en las últimas semanas han aumentado los niveles de represión hacia otros artistas y la sociedad civil en general, que han sido sometidos a acoso policial, detenciones y procesos penales arbitrarios, profanación de sus reputaciones en los medios de comunicación públicos, reclusiones ilegales en sus propios hogares, interrupción de la comunicación a través de telefonía móvil, etc.

Como es sabido, el pasado 27 de noviembre más de 300 artistas, cineastas, escritores, periodistas e intelectuales en general se reunieron frente al Ministerio de Cultura para demandar libertad de expresión, cese de la represión y derechos civiles en general, mediante el diálogo y el entendimiento con las autoridades culturales. Sin embargo, la propuesta de diálogo fue rechazada y la represión del Estado hacia los artistas y la sociedad civil ha aumentado considerablemente desde esa fecha.

La situación de incomunicación en la que se encuentra Luis Manuel desde hace más de tres semanas, hospitalizado en contra de su voluntad, sin acceso a teléfono ni a la visita de algunos familiares, amigos y colegas, nos preocupa y alarma. Expresamos también una inquietud legítima por el trato a que puede estar siendo sometido en esta institución, ya que su estado físico se ha deteriorado notoriamente según se ha visto en varios videos filtrados en las redes sociales y en la televisión nacional, en franca violación a su derecho a la privacidad y la confidencialidad de sus registros médicos.

Por lo tanto, las y los artistas abajo firmantes nos dirigimos a usted en su calidad de director del Museo Nacional de Bellas Artes, institución pública subordinada al Ministerio de Cultura y al Consejo de Estado, para demandar lo siguiente:

En virtud del derecho reconocido en el Artículo 4, Inciso c) de la Ley No. 14/1977 Ley del Derecho de Autor a “Realizar o autorizar la publicación, la reproducción o la comunicación de su obra al público por cualquier medio lícito, bajo su propio nombre, bajo seudónimo o anónimamente”, exigimos que estas obras de nuestra autoría, más adelante indicadas y que actualmente son exhibidas en las salas de exposición permanentes y temporales del Museo Nacional de Bellas Artes, sean cubiertas de forma tal que se impida su “comunicación” con el público y que también sean retiradas de la página web del Museo aquellas que no están exhibidas pero que pertenecen a la colección, en tanto no se cumplan las siguientes demandas:

1. Liberación inmediata de Luis Manuel Otero Alcántara y traslado seguro a su residencia permanente en la calle Damas 955, San Isidro, La Habana Vieja.

2. Garantía de acceso a sus familiares, amigos y colegas a su residencia, para comprobar su estado de salud físico y mental.

3. Eliminación del cerco policial que tiene desde noviembre de 2020.

En espera de su respuesta,

-Artistas con obras en las salas de exposición permanente y temporal del Museo Nacional de Bellas Artes:

Tania Bruguera

Sandra Ceballos

Tomás Sánchez

-Artistas con obras que forman parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, actualmente no exhibidas:

Marcos Castillo

Celia y Yunior

Reynier Leyva Novo

***

Open letter to Jorge Fernandez Torres, director of the National Museum of Fine Arts of Cuba.

Havana, May 24, 2021

Dear Jorge Fernandez.

We, the undersigned, are writing to you out of a genuine sentiment of concern and solidarity with a young Cuban artist and colleague Luis Manuel Otero Alcántara. He has been held hostage and incommunicado by State Security since May 2nd at the Calixto García Surgical Clinical University Hospital. Otero Alcántara was taken from his home against his will while he was on a peaceful hunger and thirst strike in support of the following demands, which have so far not been met:

• The return of his works illegally confiscated by state agents on April 16

• Compensation for damaged or destroyed works,

• Cessation of the police siege to which he has been subjected since November 2020 and

• The guarantee of freedom to create art

The condition of detention that Otero is currently experiencing is illegal. The response to his habeas corpus on May 5 states that: "Luis Manuel Otero Alcántara is neither detained nor prosecuted." His situation is not taking place in a vacuum either. In the last few weeks, the levels of repression against other artists and civil society in general have increased. People have been subjected to police harassment, arbitrary arrests and criminal proceedings, destruction of their reputations in state media, illegal confinement in their own homes, interrupted telecommunication, and more.

As is well known, last November 27th, more than 300 artists, filmmakers, writers, journalists, and intellectuals in general gathered in front of the Ministry of Culture to demand, through a process of dialogue with cultural authorities, the cessation of repression, the right to free expression and civil rights in general. However, agents of the state rejected that proposal for dialogue state orchestrated repression of artists and civil society has increased since then.

We are alarmed by the fact that Luis Manuel has been held incommunicado for more than three weeks, hospitalized against his will, without access to telephone or visits from relatives he is close to, as well as friends, and colleagues. We also express our legitimate concern about the cruel treatment to which he may be being subjected in this institution, since his physical condition has deteriorated markedly as seen in several videos leaked on social networks and national television, in clear violation of his right to privacy. The confidentiality of his medical records has also been breached.

Therefore, we the undersigned artists address you in your capacity as director of the National Museum of Fine Arts, a public institution subordinate to the Ministry of Culture and the Council of State, to demand the following:

By virtue of the right recognized in Article 4, Paragraph c) of Law no. 14/1977 Copyright Law to "Perform or authorize the publication, reproduction or communication of his work to the public by any lawful means, under his own name, under pseudonym or anonymously", we demand that the following works of which we are the authors, which are currently exhibited in the permanent and temporary exhibition halls of the Museum of Fine Arts, be covered in such a way as to prevent their "communication" to the public, and that those works that are not exhibited but belong to the collection be removed from the Museum's web page, until the following demands are met:

1. The immediate release of Luis Manuel Otero Alcántara and safe transfer to his permanent residence at 955 Damas St., San Isidro, Old Havana.

2. Guarantee of access to his residence for t his relatives, friends and colleagues, in order to verify his physical and mental state of health.

3. The termination of the police siege that he has been subjected to since November 2020.

Awaiting your response,

-Artists with works in the permanent and temporary exhibition halls of the National Museum of Fine Arts:

Tania Bruguera

Sandra Ceballos

Tomás Sánchez

-Artists with works that are part of the collection of the National Museum of Fine Arts, currently not exhibited:

Marcos Castillo

Celia y Yunior

Reynier Leyva Novo"