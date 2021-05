Lisandra Silva celebra primer año de vida de su hijo Noah: "Un cubanito que no conoce Cuba"

Noah, hijo de Lisandra Silva y Raúl Peralta, cumple 1 año Foto © Instagram / Lisandra Silva

Noah, el primogénito de la modelo cubana Lisandra Silva y el bailarín chileno Raúl Peralta, cumplió este 28 de mayo su primer añito de vida.

Como viene siendo habitual desde que el pequeño llegó al mundo, su orgullosa mamá publicó varias imágenes en sus redes sociales para compartir con sus casi dos millones de seguidores la dicha de ver crecer a su primer hijo.

"Adivinen quién cumple un añito de vida mañana" había escrito poco antes del día señalado la también empresaria, junto a unas divertidas fotos del niño, del que dijo ser "un cubanito que no conoce Cuba".

"El amor de mi vida cumplió un añito hoy" dijo poco después junto a una colección de imágenes en las que vemos a Noah sonriendo, andando, jugando o acompañado de sus enamorados padres.

Peralta tampoco dejó pasar la ocasión para festejar en las redes el primer año de vida del rey de la casa. "El primer año de Noah Gabriel" dijo el chileno, quien no puede ocultar lo bien que se lo pasa con su hijo y lo muy feliz que se encuentra por la familia que ha formado junto a la cubana.

Los mensajes de enhorabuena y buenos deseos para el niño no han faltado en las publicaciones de sus famosos padres.

Sin embargo, no siempre han sido elogios o muestras de afecto lo que ha recibido Lisandra Silva cuando ha presumido orgullosa de su hijo o ha mostrado lo alegre que va creciendo.

Así lo ha denunciado ella misma en varias ocasiones en sus redes sociales, donde ha mostrado los crueles y ofensivos mensajes que ha recibido tras postear imágenes de su bebé.

"¿Qué se hace en estos casos? ¿Se denuncia, se eleva el caso, se les baja el Instagram por incitar al odio y al bullying? Que alguien me explique porque a mí no me cabe en la cabeza", preguntó en marzo pasado Lisandra en sus historias de Instagram, donde mostró los ataques de quienes se burlaban de la apariencia del niño o le llamaban feo.

"Cuánta maldad hay en el mundo. Estas personas no merecen tener un perfil de internet haciéndole bullying a un pequeño indefenso. Me da rabia" había denunciado poco antes.

Afortunadamente, estos comentarios cargados de odio y mala fe son los menos, y cada vez que los padres de Noah muestran alguna foto suya decenas de personas les envían cariños y buenos deseos tanto al pequeño como a sus papás.

