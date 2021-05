Cubana denuncia las malas condiciones de la unidad donde su sobrino pasa el Servicio Militar Obligatorio

Jóvenes cubanos en el Servicio Militar Foto © Facebook / Damaris Barce

Una joven cubana denunció las pésimas condiciones de una unidad del Servicio Militar Obligatorio en la isla, donde los propios jóvenes tienen que cocinar sus alimentos y dormir en cuartos improvisados.

La unidad, ubicada en el kilómetro 41 de la carretera de Santa Cruz del Sur en Camagüey, carece de las condiciones básicas para su funcionamiento. Allí los propios reclutas deben elaborar sus alimentos sobre cajas de madera, dormir en literas en cuartos improvisados y sin paredes, en medio de un campo vacío, según las imágenes publicadas por la mujer, identificada en Facebook como Damaris Barce.

"Creo que no es justo para ninguno de los adolescentes de nuestro país estar pasando el servicio militar en esas malas condiciones", expresa la mujer y señala que en esas circunstancias muchos jóvenes optan por "tragarse un tornillo, una arandela, una cuchilla, cortarse las venas o fingir un intento suicidio", para "evadir los 14 meses o los 2 años de servicio militar".

"Vidas truncadas por el servicio militar en Cuba: Qué tanto hablan de la revolución cubana, qué tanto hablan, hoy mismo mi sobrino me manda estas lamentables fotos de donde están pasando el servicio militar OBLIGATORIO y en estas condiciones: cocinado entre ellos mismo, con literas en cuartos con muy malas condiciones en la provincia Camagüey en el kilometro 41 de la carretera de Santa Cruz del Sur. Creo que no es justo para ninguno de los adolescentes de nuestro país estar pasando el servicio militar en esas malas condiciones. Aquí les dejo fotos reales de lo que tenemos que pasar cada familia con sus hijos varones. Basta, basta de injusticia. Tragarse un tornillo, una arandela, una cuchilla, cortarse las venas o fingir un intento suicidio, son algunas de las alternativas a las que se aferran los reclutas para evadir los 14 meses o los 2 años de servicio militar. Algo muy real que esta pasando y que no lo dicen", subraya su post.

Varios internautas han reaccionado a la publicación, y aseguran que es realmente un abuso con los jóvenes mantenerlos en esa situación.

A pesar de que la mayoría de las unidades militares del país se encuentran en situación similar a la descrita por la usuaria de Facebook, el gobierno cubano ha considerado imponer el Servicio Militar Activo –actualmente obligatorio solo para los varones de 18 años– a jóvenes de ambos sexos como un requisito para obtener carreras universitarias.

En su informe al VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), el General de Ejército y exgobernante Raúl Castro dijo que la medida respondería al envejecimiento poblacional de la isla y, por tanto, a la reducción de ciudadanos en edad reglamentaria para ingresar a las fuerzas armadas.

Tras publicarse esta información varias mujeres vieron con preocupación la iniciativa del exgobernante cubano, y consideraron que a la larga traería como consecuencia una disminución de la masa estudiantil universitaria, integrada en estos momentos en la isla por una mayoría femenina.

Cada año decenas de jóvenes se niegan a pasar el Servicio Militar pero son obligados bajo amenazas de cárcel.

A fines de abril pasado açgentes con el uniforme de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) detuvieron violentamente a un joven que se encontraba ausente del Servicio Militar.

Las imágenes, transmitidas a través de Facebook, mostraban a dos agentes de la PNR que aplican una llave y conducen a un joven que, según sus familiares, fue golpeado durante el arresto.

"Para que el mundo entero lo sepa y los estúpidos que aún piensan que el socialismo existe, así es como abusan los policías en Cuba. Y no es cuento: ese es mi sobrino. Solo por no querer entrar al Servicio Militar donde lo tienen obligado", denunció la usuaria de Facebook que publicó el video de la detención.

Días después el joven cubano Raidel Martínez Guzmán fue amenazado con ser encarcelado por funcionarios del Comité Militar Municipal de Santa Clara, por negarse a incorporarse al ejército.

Dos funcionarios del Comité Militar de esa ciudad central cubana acudieron este domingo a la casa de Raidel y "coaccionaron" a sus padres, Juan Antonio Martínez y Odalys Guzmán, contó el afectado, que no estaba en su vivienda en el momento de la visita.

El pasado año un joven cubano fue asesinado por un compañero de cuarto mientras pasaba el Servicio Militar en una unidad en las afueras de La Habana.