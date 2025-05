“Nos cerraron la puerta en Holanda, pero la abrimos en Estados Unidos”: La historia de dos migrantes cubanos

La travesía migratoria de muchos cubanos está marcada por la incertidumbre, la resiliencia y el deseo de construir una vida mejor lejos de la isla. Es el caso de una pareja cubana cuya historia comienza en Europa, con un asilo negado en Holanda, y termina, por ahora, en Italia, tras lograr la ciudadanía estadounidense y cumplir un sueño que parecía imposible.

A través de un video publicado en TikTok, el usuario @el_pepe9o compartió su experiencia con la esperanza de orientar a otros migrantes que se encuentran en situaciones similares.

Según relata, tras solicitar asilo en los Países Bajos, el gobierno holandés les negó la protección internacional, a él y a su esposa, pero les ofreció un plazo para abandonar el país de manera voluntaria.

Las opciones que tenían era apelar el caso y continuar el proceso en Holanda, vivir de manera irregular en España, o buscar alternativas en otro continente.

“Nos cuestionaron que si no estábamos de acuerdo con el Partido Comunista en Cuba, por qué no nos uníamos a otro. Entonces entendimos que no todo el mundo está al tanto de que en Cuba hay una dictadura”, recuerda sobre las audiencias de inmigración en Holanda, dejando entrever el nivel de escepticismo que enfrentaron por parte de las autoridades europeas.

Sin poner a consideración la posibilidad real de regresar a Cuba, optaron por la tercera alternativa. Utilizaron un visado de turismo mexicano que ya habían obtenido en 2017 para iniciar un nuevo proceso de asilo en Estados Unidos.

Tras llegar a la frontera, enfrentaron otro capítulo difícil. Casi dos meses de detención en un centro de procesamiento en Texas, mientras se resolvía su solicitud.

“Los dos primeros años fueron duros, como para la mayoría de los migrantes. Tú sabes lo que toca”, señala el cubano, quien más adelante tomó una decisión trascendental tras enlistarse en el Ejército de Estados Unidos.

Ese paso no solo representó un acto de compromiso con el país que les abrió las puertas, sino que también les permitió consolidar su estatus legal.

Hoy, con ciudadanía estadounidense, una familia formada y un canal de YouTube con el que ayuda a otros migrantes interesados en ingresar al Ejército, asegura no arrepentirse de nada.

El giro más reciente en esta historia los llevó de vuelta a Europa, esta vez bajo otras circunstancias. Destinado en Italia como parte de sus funciones militares, ahora viven, junto a sus hijas, sin restricciones de visado, viajando por el continente como cualquier ciudadano europeo.

“Qué vueltas da la vida”, reflexiona, agradecido por cada obstáculo que enfrentaron, convencido de que “si una puerta se te cierra, otra se te abre”.

El usuario @el_pepe9o enmarca su historia en el año 2017, cuando él y su pareja, impulsados por el rumor de que Holanda estaba otorgando asilo político a cubanos, decidieron dejar Cuba.

Ambos volaron desde La Habana hacia Moscú, con la intención de hacer escala en Ámsterdam para solicitar protección internacional. Sin embargo, al aterrizar en el aeropuerto de Schiphol, fueron detenidos y pasaron una semana bajo custodia mientras se verificaba su identidad.

Como contó en un video anterior, posteriormente, fueron trasladados a varios centros de refugiados mientras esperaban la fecha de la audiencia que decidiría su futuro.

Pero el día de la corte, el tren en el que se dirigían sufrió una avería. Llegaron tarde y perdieron la cita que podía cambiar sus vidas. Su solicitud de asilo fue negada.

“Nos habíamos esforzado por integrarnos, estábamos aprendiendo el idioma, pero nada fue suficiente”, recuerda el cubano, quien narra cómo, con solo cinco euros, él y su esposa compartieron una botella de sidra y unos chocolates sentados en un parque, reflexionando sobre su futuro incierto.

En 2017, se produjo un aumento significativo en las solicitudes de asilo de cubanos en los Países Bajos, lo que llevó al gobierno neerlandés a imponer, a partir de enero de 2018, el requisito de visado de tránsito para los ciudadanos cubanos.

Según informó en ese momento el Ministerio de Exteriores holandés, se trataba de una medida para frenar los abusos del sistema de asilo.