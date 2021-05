Muere a los 19 años el piloto suizo de Moto3 Jason Dupasquier tras accidente en circuito de Mugello, Italia

Jason Dupasquier Foto © Twitter/@MotoGPnoticias_

El joven piloto de carreras suizo Jason Dupasquier falleció este domingo luego de que la víspera sufriera un accidente en el circuito de Mugello durante las vueltas clasificatorias de Moto3 en el Gran Premio de Italia.

Así lo informó la organización del Mundial de Moto GP que en esta jornada rindió homenaje al corredor de apenas 19 años, trasladado en helicóptero desde la pista hasta el Careggi de Florencia, donde en la noche del sábado fue sometido a una cirugía torácica, aunque más tarde no pudo sobrevivir a lesiones en su cabeza (edema cerebral).

Dupasquier se vio inmerso en un accidente múltiple entre la novela y la décima curvas del trazado de Mugello durante la segunda tanda de clasificaciones (Q2) de su categoría.

Los padres de Dupasquier, Philippe y Andrea, viajaron a Italia desde su casa de Friburgo, Suiza, según informaron medios de prensa.

Este domingo, las tres clases del Mundial llevaron a cabo sus respectivas carreras correspondientes a la tradicional parada en Mugello: los pilotos de Moto3 recibieron la noticia de la muerte de Dupasquel al final de la competencia.

El equipo Prustel, en que corría Dupasquel, había optado por no participar con su otro piloto, Ryusei Yamanaka.

En Moto2, el suizo Tom Lüthi, amigo y mentor de su compatriota, tampoco corrió por su propia decisión.

Antes de la prueba reina, los corredores de MotoGP guardaron silencio en homenaje a Dupasquel y, según declararon algunos más tarde, se corrió este domingo con mal cuerpo.

Más allá de la victoria del líder de la temporada, Fabio Quartararo, la noticia del día ha sido el deceso en pista de otro piloto del principal campeonato del motociclismo mundial, y ya van cinco en el siglo XXI.

"En el minuto de silencio, solo pensaba una cosa: ganar por él. Esta victoria va por Jason Dupasquier", declaró Quartararo al finalizar la competencia.

El multicampeón español Marc Márquez sufrió una caída en la carrera de este domingo y luego dijo que al recordarlo no ha podido dejar de pensar en Dupasquier.

Valentino Rossi, mito del motociclismo universal, afirmó en rueda de prensa: "Cuando pasan estas cosas, todo pierde el sentido. Ayer ya sabíamos que la situación era realmente crítica, pero saber la noticia antes de correr te desestabiliza. Te preguntas si realmente vale la pena".

"Después de un minuto de silencio donde no podía contener las lágrimas, nos ponemos a 350 kilómetros por hora. ¿Cómo hacemos para salir a correr? No tengo una explicación", dijo el español Aleix Espargaró.

Por su parte, el italiano Danilo Petrucci tampoco ha podido esconder su malestar con Dorna, la empresa que organiza el Mundial, y con la Federación Internacional de Motociclismo.

"Hoy fue difícil salir a pista”, confesó. “Naturalmente, no por el lado deportivo, sino por el humano. Me siento sucio al pensar que hemos corrido en el mismo circuito en el que murió ayer un chico de 19 años. No lo considero una cosa normal, pero no estamos en una posición de pararnos".

Petrucci señaló que en “situaciones similares que ocurrieron en el pasado, al menos se pasaba por un briefing con los pilotos. Ayer no se hizo ni eso. Nadie nos dijo nada después del accidente y tres minutos después del despegue del helicóptero el pit lane ya estaba abierto, como si no hubiera pasado nada”.

“Naturalmente, nosotros, los pilotos, habíamos entendido la gravedad de la situación”, dijo, e insistió: “Nadie nos preguntó qué queríamos hacer, pero es necesario recordar que dentro del casco hay chicos que piensan que, si hoy le ha pasado a un amigo o un compañero, a otro chico en definitiva, mañana les puede pasar a ellos".

"¿Habría sido diferente si hubiera sido un piloto de MotoGP?", se pregún finalmente Petrucci.

El japonés Dajiro Kato fue el primer motociclista del Mundial que falleció después del año 2000 a causa de un accidente en pista: el siniestro ocurrió el 19 de abril de 2003, cuando se estrelló contra un muro de contención en el circuito de Suzuka, sede del Gran Premio de Japón. Kato murió 12 días más tarde.

Otro nipón, Shoya Tomizawa, también de 19 años, pereció en Misano Adriático, Italia, debido a lesiones sufridas durante la carrera de Moto2 del Gran Premio de San Marino: era el 19 de septiembre de 2010 y marchaba en cuarto lugar; entonces, perdió el control de su moto y los pilotos que iban detrás no pudieron evitar arrollarlo.

El 23 octubre 2011, el carismático italiano Marco Simoncelli, entonces de 24 años, se accidentó a bordo de su Honda y fue impactado, en la segunda vuelta del Gran Premio de Malasia, circuito de Sepang, por el estadounidense Colin Edwards y el italiano Valentino Rossi.

El último precedente luctuoso corresponde al 3 junio de 2016, cuando el español Luis Salom (Kalex; Moto2), se salió en la curva 12 del trazado de Montmeló, en Barcelona, durante la última sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Cataluña: impactó contra las protecciones laterales de la pista, fue trasladado a un hospital y, pocos minutos después, expiró.