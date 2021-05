Denuncian censura sexista en más de 80 fotografías del anuario de una secundaria en Florida

Riley O'Keefe Foto © Anuario de Bartram Trail High School

Más de 80 fotografías de estudiantes del sexo femenino fueron alteradas en el anuario de una escuela secundaria de Florida por supuestamente violar el “código de vestimenta”, lo que ha avivado una polémica sobre la censura sexista en ese plantel.

Decenas de chicas de la Bartram Trail High School in St. Johns County, Florida, se han sorprendido al descubrir sus fotos con alteraciones al estilo de una banda negra o la ampliación de una camisa (realizadas con Photoshop) sobre el escote, cuyo objetivo es hacer más “recatadas” las imágenes, según un reporte de The New York Times.

Tras la denuncia del hecho, los representantes de la escuela —con más de 2,500 alumnos— se negaron a hacer declaraciones a la prensa.

Una portavoz del distrito escolar, Christina Langston, señaló a un diario local que "el procedimiento anterior de Bartram Trail High School era no incluir fotografías de los estudiantes en el anuario que consideraran que violaban el código de conducta del estudiante”.

De modo que, justamente para evitar eso, se habrían realizado las alteraciones, dijo. “Una solución para asegurarse de que todos los estudiantes estuvieran incluidos”.

Sintomáticamente, la censura remite en todos los casos a estudiantes de sexo femenino, mientras que se incluye inalterada, por ejemplo, una instantánea del equipo masculino de natación de la escuela en que los chicos se muestran en trusas Speedo.

Tanto estudiantes como padres están demandado ahora una disculpa por parte de Bartram Trail High School.

Según Langston, la escuela secundaria estaría ofreciendo reembolsos, además de recibir “comentarios de padres/tutores/estudiantes sobre cómo mejorar este proceso para el próximo año".

Una de las chicas cuya imagen fue censurada, Riley O'Keefe, de 15 años, dijo haberse sentido, al principio, confundida y, luego, incrédula.

El Times recogió su testimonio y su opinión al respecto: “Ellos tienen que reconocer que están haciendo que las niñas se sientan avergonzadas de sus cuerpos”, afirmó.