Polémica en las redes tras publicación de periodista cubano que cuestiona la profesionalidad de Mary Karla Ares

Mary Karla Ares Foto © Mary Karla Ares/ Facebook

El periodista independiente cubano Maykel González Vivero cuestionó la profesionalidad de su colega Mary Karla Ares, quien fue liberada el sábado en La Habana tras permanecer en prisión desde el pasado 30 de abril, cuando participó en una protesta pacífica en la calle Obispo.

El director de Tremenda Nota compartió un post en su muro de Facebook, en el que dice que celebra la liberación de la activista, pero no su obra periodística.

"Si haces mal periodismo anticastrista, no ganas nada en mi estima. Ninguna filiación política añade valor al periodismo. Es más, todas le restan", afirmó.

Según González Vivero, las violaciones de derechos humanos que se cometen contra los cubanos que hoy se enfrentan a la dictadura no los convierten en personas incuestionables, y citó a Yeilis Torres Cruz, miembro de UNPACU que se enfrentó al periodista oficialista Humberto López en la calle.

"Me disgusta que Yeilis Torres Cruz sea procesada por razones políticas, pero puedo aceptar que nunca fue fiscal, que es una mentirosa y una persona de modales desagradables", expresó.

"Lo mismo con Mary Karla y tantas. Donde no veo coherencia, no me involucro completo. Estoy comprometido con denunciar todas las violaciones de derechos humanos, pero también con decir la verdad que voy sabiendo", concluyó.

La publicación ha generado un debate en las redes de cubanos que, en algunos casos coinciden con él, y en otros le reprochan no centrarse en la valentía y los principios de Mary Karla Ares, quien cumplió 29 años en la cárcel, antes que en su faceta profesional.

"¿Acaso tú te crees qué haces 'buen' periodismo anticastrista? Si alguien hay en Cuba que es enemigo de su posible libertad eres tú, neo marxista inconsciente producto de la ignorancia", le dijo un internauta.

"Los mambises no eran intelectuales, y liberaron a Cuba, eso de que: ay, dijo 'inga', que feo eso, para luego decirlas en privado a mí no me funciona, yo las digo en público y en privado si al final, que yo la diga ni le va a abrir un hueco más a la capa de ozono, ni va a curar el cáncer ni va a mejorar este mundo de... ", cuestionó otro.

"Completamente en sintonía usted y yo. Mis respetos y admiración", expresó un seguidor.

"Es que no puedes condenar un acto y a la vez criticar a la víctima. Es como condenar al marido golpeador y la vez decir que la mujer se lo buscó. La incoherencia es ayudante del miedo a adoptar posturas", advirtió un tercero.

"Creo que es permisible la crítica entre periodistas y periodistas aficionados amén del punto de vista de cada cual, de allí se forman buenos periodistas o conciencia profesional, incluso si deciden no tener vínculo de ningún tipo al final del diálogo. No se puede trabajar sobre la mentira o la exageración de los hechos, sería igualarse al mal periodismo estatal cuando han querido desacreditar a opositores y demás personas en la TV", matizó un joven.

"Hay que separar una cosa de la otra, aunque no se kiera, aunque sean análogas, gracias Maykel, por ser políticamente incorrecto desde y hacia todos los bandos", alabó un amigo.

El periodista y escritor Carlos Manuel Álvarez se sumó a la discusión y propuso que los graduados de las facultades de periodismo, como él, diseñaran un curso con cuestiones básicas del oficio para profesionalizar a los jóvenes reporteros autodidactas que existen en Cuba hoy, y que tienen "la valentía para asistir al lugar de los hechos y el afán de querer contar lo que sucede".

"Se me ocurre que, quienes nos graduamos de periodismo, podríamos armar ese curso y esa guía de lecturas para nuestros colegas autodidactas. Enseñarles algunas normas de redacción, códigos éticos, cómo se organiza la información, cómo se trabaja con las fuentes, etc…, y ellos también nos pudieran enseñar a nosotros desde dónde ven las cosas, o cómo se ven las cosas desde el lugar que ellos vienen", detalló.

"Estoy más cerca de esos muchachos y muchachas de la calle con faltas de ortografía, que de la pandilla de mediocres ineptos que se graduaron conmigo y hoy trabajan en Cubavisión, Granma, Radio Rebelde o cualquier otra catedral de la propaganda y el engaño", concluyó.

También la activista Carolina Barrero, historiadora del arte y promotora cultural que también ha sufrido prisión y maltratos por sus ideas políticas, salió en defensa de Mary Karla Ares.

En su opinión, la transmisión que hizo la joven en Facebook de la protesta de varios jóvenes que querían visitar a Luis Manuel Otero Alcántara cuando hacía huelga de hambre y sed, es "de lo mejor del periodismo".

"Su mano no titubeó, se mantuvo firme y grabando en momentos de extrema tensión. Mientras la veía recuerdo que me preguntaba: ¿cómo lo consigue? ¿cómo hace para que no le quiten el móvil de las manos? Tuvo, además, el tino de no mediar sobre los hechos, de no contarlos, dejó que el ojo de la cámara mostrara en bruto", describió.

"Si hoy sabemos lo que ese día pasó es en buena medida gracias a ella. No diré nada más porque todo lo demás me parece desafortunado e impreciso. Gracias, Mary Karla Ares", subrayó.