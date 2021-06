Así comienza la semana Lisandra Silva: "Capaz de lograr todo lo que me propongo y alcanzar el éxito"

Modelo y actriz cubana Lisandra Silva Foto © Facebook / Lisandra Silva

Como la ninfa que es se dejó ver este lunes en sus redes sociales la modelo y actriz cubana Lisandra Silva.

Enfundada en elegante vestido corte palabra de honor y mirando directamente, la cubana posa para la lente de la directora de cine chilena Javiera Eyzaguirre.

La imagen la acompañó de un inspirador mensaje, idóneo para afrontar el comienzo de la semana:

"Como Ninfa me siento este lunes! Capaz de lograr todo lo que me propongo y alcanzar el éxito! Toda lo que sueñes se puede realizar! Con fe y esfuerzo!", se lee en la publicación.

Sus seguidores no solo han suscrito su mensaje sino que la han colmado de elogios: "Diosa demasiado espectacular!"; "Hermosa, luminosa, gran mujer, claro que lo puedes alcanzar todo pues eres buena y a la gente buena siempre le va bien"; "Perfección de mujer!" o "Siempre tan elegante y guapa, muchos éxitos" son algunos de los más de 300 comentarios que le han dejado en Facebook e Instagram sus admiradores.

Semanas antes había compartido otro post de la sesión de fotos, donde posó con el mismo vestido también para Eyzaguirre, como parte de la promoción de su propia fragancia.

La joven, quien recientemente celebró el primer año de vida de su hijo Noah, fruto de su relación con Raúl Peralta, comparte con sus seguidores no solo la felicidad que siente de la familia que ha formado sino los nuevos retos profesionales que afronta.

Sus admiradores no dejan de agradecer verla tanto en su rol más familiar y maternal como presumiendo de su sensualidad e innegable belleza.

En sus redes acostumbra dejar mensajes motivadores para inspirar a sus seguidores y darles ánimos para que luchen por sus sueños.

"Hoy es un buen día para comenzar a realizar tus sueños! No es necesario que lo hagas todo hoy! Solo un primer paso al éxito! No esperes a estar lista! No existe ese momento! Existe el hoy! HOY es perfecto para empezar!" escribió hace unos días.

