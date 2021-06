Shakira marca curvas con ajustados leggins mientras ejercita sus glúteos

Shakira Foto © Instagram / Shakira

Shakira es una apasionada del deporte y cuando no está sobre la tabla de surf o la de skate demostrando lo bien que se le dan este tipo de actividades, está en el gimnasio entrenando con su personal trainer Anna Kaiser, quien se encarga de poner a punto el cuerpazo de la cantante para cada ocasión.

Esta semana la comenzó la artista colombiana entrenando precisamente con la profesional del fitness y una de las zonas en las que se centraron fue en la de los glúteos.

En sus redes sociales, Shakira compartió un vídeo en el que vemos realizando un ejercicio para definir esta zona y en él, gracias a los ceñidos leggins que utiliza, salta a la vista la impresionante figura de la que es dueña. Un audiovisual con el que ha vuelto a encandilar a miles de incondicionales...

La de Barranquilla, de 44 años, no es una de las estrellas de la música más activas en redes sociales, pero cuando comparte algo no deja indiferente a nadie y así pasó con este clip que supera los 600 mil 'me gusta' en menos de 24 horas.

Estas nuevas imágenes de la cantante entrenando llegan después de que fuese captada por los paparazzis en el Aeropuerto de Barcelona con su pareja, el futbolista española Gerard Piqué y sus dos hijos, Milan y Sasha.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.