FBI ofrece 25000 dólares por información sobre madre e hija desaparecidas en Florida hace 5 años

Liliana y Daniela Moreno Foto © Captura de video de YouTube de AmericaTeVeCanal41

El FBI está ofreciendo 25,000 dólares de recompensa por cualquier información que arroje datos sobre la desaparición de una madre e hija colombianas en Doral, ciudad del condado de Miami-Dade, en Florida.

Liliana, de 41 años, y su hija Daniela, de ocho años, fueron vistas por última vez el 30 de mayo del 2016. Desde entonces no se ha sabido nada de ellas.

"El FBI está ofreciendo una recompensa de 25 mil dólares por información que conduzca al paradero de Liliana y Daniela Moreno", dijo en conferencia de prensa Liz Santamaría, agente especial de la agencia.

Álvaro Zabaleta, vocero de la policía de Miami-Dade, afirmó que han "seguido todas las pistas que han entrado, y por eso se le urge la comunidad que porque pasaron cinco años nos hemos olvidado o que los detectives se han olvidado".

Liliana y Daniela fueron vistas por última vez con Gustavo Castaño, padre de la pequeña, quien continúa siendo considerado por el FBI como persona de interés en el caso.

El hombre aseguró entonces que las dejó en la autopista Turnpike, tras una discusión con la mujer. Según el reporte del canal Telemundo, las cámaras de vigilancia de la zona captaron el paso del auto de Castaño llevando a madre e hija y una hora después el viaje de vuelta sin ellas.

Eduardo Moreno, hermano y tío de las desaparecidas, subrayó "que la persona de interés está afuera continúa haciendo su vida sin importar qué pasó con mi sobrina y mi hermana. Y no le importa, no sale a dar la cara, solo a decir que las dejé en Home Depot. Y no hacer nada más, él puede saber mucho más de lo que pasó".

Yamilet Moreno, hermana de Liliana, reveló hace tres años su padre murió sin saber qué pasó con ellas y dijo que el deseo de la familia quiere "es volverlas a ver con vida o cerrar el ciclo y ya podemos llorarlas en este momento estamos en un limbo".

También Blanca Ramírez, madre y abuela, recordó que "son 5 años esperando por ellas sin saber nada día y noche orando para que alguien diga algo".

Todo el que sepa algo de este caso puede llamar a la línea de alto al crimen, al 305-4718477 o al 1800- call FBI.