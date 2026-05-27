Buscan a una cubana desaparecida: iba rumbo a la prisión Jóvenes de Occidente

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La familia de Alelí Pérez Alfonso lanzó este martes un llamado urgente en redes sociales para dar con su paradero, luego de que la mujer saliera el pasado viernes de su casa con destino a la prisión Jóvenes de Occidente y no volviera a dar señales de vida.
Su hermana Arizay Pérez publicó el llamado en Facebook con una fotografía de Alelí y una copia de su carné de identidad.
«Se busca es mi hermana, salió desde el viernes de la casa rumbo a la prisión Jóvenes de Occidente y no ha aparecido, por favor cualquier noticia llamar al 51315348 o al 47501234. Por favor ayúdeme a compartir», escribió.
Alelí Pérez Alfonso tiene 42 años, nació el 14 de abril de 1984 en Güines, antigua provincia La Habana y actual Mayabeque, y reside en la Avenida 35, número 3224, entre calles 32 y 34, en el municipio de Melena del Sur, también en Mayabeque.
Mide 163 cm y pesa 49 kg, según su documento de identidad.
El motivo de su visita al centro penitenciario no ha sido especificado públicamente, aunque el contexto apunta a que se dirigía a visitar a un familiar o conocido recluido allí.
La desaparición de Alelí se produce en un contexto en que los familiares de reclusos en Cuba enfrentan habitualmente opacidad por parte de las autoridades penitenciarias: incomunicación prolongada, traslados sin aviso y negación de visitas son prácticas documentadas.
Quienes tengan información sobre el paradero de Alelí Pérez Alfonso pueden comunicarse con su familia a través de los números 51315348 y 47501234.
Preguntas frecuentes sobre la desaparición de Alelí Pérez Alfonso y el contexto penitenciario en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Alelí Pérez Alfonso y por qué su desaparición es relevante?
Alelí Pérez Alfonso es una mujer cubana de 42 años que desapareció tras salir de su casa para dirigirse a la prisión Jóvenes de Occidente. Su desaparición es relevante debido a las preocupaciones persistentes sobre la opacidad y las prácticas restrictivas en el sistema penitenciario cubano. Estas incluyen la incomunicación y negación de visitas, especialmente en casos relacionados con presos políticos. La situación de Alelí se suma a un patrón de desapariciones y falta de transparencia en Cuba.
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¿Dónde se encuentra la prisión Jóvenes de Occidente y qué denuncias ha recibido?
La prisión Jóvenes de Occidente, también conocida como prisión del Guatao, está ubicada en la Carretera del Guatao, en la zona limítrofe entre La Habana y Mayabeque. Ha recibido denuncias por torturas, hambruna y falta de higiene por parte de organizaciones de derechos humanos. Estas denuncias reflejan las condiciones inhumanas que enfrentan los reclusos, especialmente aquellos arrestados durante las protestas del 11 de julio de 2021.
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¿Qué problemas enfrentan las familias de los reclusos en Cuba?
Las familias de los reclusos en Cuba enfrentan problemas de incomunicación, traslados sin aviso y negación de visitas. Estas prácticas dificultan el contacto con los seres queridos encarcelados, generando incertidumbre y angustia. El sistema penitenciario cubano es criticado por su falta de transparencia y por las condiciones precarias que experimentan los prisioneros, lo que a menudo lleva a las familias a recurrir a redes sociales para buscar ayuda.
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¿Cómo está relacionada la desaparición de Alelí Pérez Alfonso con el contexto de derechos humanos en Cuba?
La desaparición de Alelí Pérez Alfonso se enmarca en un contexto más amplio de violaciones de derechos humanos en Cuba, donde las desapariciones forzosas y la represión contra disidentes y sus familias son preocupaciones comunes. Las denuncias sobre torturas, condiciones inhumanas en prisiones y la falta de comunicación oficial ante desapariciones refuerzan la crítica internacional hacia el régimen cubano, que niega la existencia de presos políticos y califica las denuncias de sedición.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.