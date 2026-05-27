Buscan a una cubana desaparecida: iba rumbo a la prisión Jóvenes de Occidente

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La familia de Alelí Pérez Alfonso lanzó este martes un llamado urgente en redes sociales para dar con su paradero, luego de que la mujer saliera el pasado viernes de su casa con destino a la prisión Jóvenes de Occidente y no volviera a dar señales de vida.

Su hermana Arizay Pérez publicó el llamado en Facebook con una fotografía de Alelí y una copia de su carné de identidad.

«Se busca es mi hermana, salió desde el viernes de la casa rumbo a la prisión Jóvenes de Occidente y no ha aparecido, por favor cualquier noticia llamar al 51315348 o al 47501234. Por favor ayúdeme a compartir», escribió.

Alelí Pérez Alfonso tiene 42 años, nació el 14 de abril de 1984 en Güines, antigua provincia La Habana y actual Mayabeque, y reside en la Avenida 35, número 3224, entre calles 32 y 34, en el municipio de Melena del Sur, también en Mayabeque.

Mide 163 cm y pesa 49 kg, según su documento de identidad.

El motivo de su visita al centro penitenciario no ha sido especificado públicamente, aunque el contexto apunta a que se dirigía a visitar a un familiar o conocido recluido allí.

La desaparición de Alelí se produce en un contexto en que los familiares de reclusos en Cuba enfrentan habitualmente opacidad por parte de las autoridades penitenciarias: incomunicación prolongada, traslados sin aviso y negación de visitas son prácticas documentadas.

Quienes tengan información sobre el paradero de Alelí Pérez Alfonso pueden comunicarse con su familia a través de los números 51315348 y 47501234.