Aparece con vida el joven habanero cuya desaparición movilizó a miles de cubanos

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Mario Ariel Beceiro Hernández, conocido como «Tito», el joven de 21 años cuya desaparición en La Habana movilizó a miles de cubanos en redes sociales, apareció con vida y regresó a casa junto a su familia, según confirmaron sus allegados este lunes.

El caso había generado una intensa búsqueda ciudadana tras la desaparición del joven el martes 26 de mayo, cuando su única pista fue su motocicleta hallada abandonada en la zona de Los Pocitos, en el municipio de Marianao, al oeste de la capital.

La hermana del joven, Daniela Beceiro, fue quien confirmó la buena noticia en Facebook con un mensaje cargado de alivio y gratitud.

«Hoy puedo decir que mi familia respira aliviada porque ya está con nosotros, vivo que es lo que más nos importa», escribió Daniela.

La joven también pidió disculpas por la demora en informar: «Como familia la situación nos superó y quisimos sanar juntos».

Irma Lidia Broek, amiga cercana de la familia, también difundió la noticia con el mensaje: «El joven Mario Ariel Beceiro Hernández ya se encuentra en casa, sano y salvo junto a su familia».

Broek destacó el papel de la solidaridad colectiva: «La solidaridad de todos ustedes fue fundamental en estas horas de tanta angustia».

Daniela Beceiro agradeció explícitamente a las páginas que amplificaron la alerta, entre ellas La Tijera y CiberCuba Noticias, que contribuyeron a visibilizar el caso.

«Nunca imaginé el cariño y amor que nos mostraron», expresó la hermana del joven.

El hallazgo de la moto abandonada había disparado las alarmas entre familiares y amigos, que recordaban el caso de un joven de Artemisa encontrado sin vida en agosto de 2024 tras desaparecer también en moto, lo que intensificó la urgencia de la búsqueda.

El caso de Mario Ariel se suma a un patrón recurrente en Cuba: ante la ausencia de mecanismos oficiales de alerta para personas desaparecidas, las familias recurren a la viralización en redes sociales como única herramienta efectiva.

Unas semanas antes, el caso de Yanet Soto Castellanos y su bebé desaparecidos en La Habana también se resolvió gracias a la difusión masiva en redes sociales, el 13 de mayo.

Las familias cubanas denuncian sistemáticamente la falta de respuesta efectiva de las autoridades ante reportes de desaparición, lo que ha convertido a plataformas digitales y medios independientes en el principal canal de movilización ciudadana en estos casos.

«Esta situación que vivimos nos hizo darnos cuenta de la importancia que tiene la unión de nuestra familia y amigos», concluyó Daniela Beceiro en su mensaje de agradecimiento.