Hombre sobrevive en Florida al mordisco de un cocodrilo en la cabeza

Jeffrey Heim, un joven de 25 años residente en Florida, se salvó de puro milagro del feroz ataque de un cocodrilo que le mordió la cabeza mientras buceaba en el río Myakka.

La lesión conllevó 35 puntos de sutura y tuvo una fractura menor de cráneo.

Heim contó, en declaraciones a varios medios locales, que se acababa de meter al agua cuando de repente, al salir a tomar aire, sintió como si se estrellara contra él un bote a 50 millas por hora.

Precisó que cuando miró hacia arriba vio al cocodrilo observándolo a unos 4 pies de distancia y fue la calmada reacción que tuvo lo que le salvó la vida.

“Uno nunca comprende el poder de un animal salvaje como ese hasta que está en su boca”, dijo Heim.

“Me levanté para respirar y sentí como si me golpeara un bote que iba a 50 millas por hora”, dijo. "Me sentí como una hélice en la cabeza y me tiró hacia abajo".

El joven cuenta que comenzó a moverse muy despacio, de tal manera que no pareciera que se trataba de una presa huyendo y fue así como logró salir del agua sin que el animal volviera a atacarlo.

Una vez en la orilla, fue auxiliado de inmediato por varias personas, quienes llamaron al 911

En el momento en que fue atacado, Heim se encontraba buscando dientes de tiburón Megalodon fosilizados, que es una de sus aficiones.

Dice que él se equivocó invadiendo el espacio del cocodrilo, y que probablemente se trataba de una hembra cuidando sus huevos, pues se encuentran en la temporada de apareamiento.

El buzo dice sentirse afortunado, porque de haber quedado inconsciente con el golpe o de haber sufrido alguna mordedura más grave, cree que lo más seguro es que no estuviera contando la historia.

Heim dijo que si bien el cocodrilo podría haber tomado fácilmente una de sus extremidades, su cráneo era lo suficientemente fuerte como para soportar los dientes del cocodrilo, mientras protegía su cerebro. Si el golpe lo hubiera dejado inconsciente, su historia podría haber terminado de manera muy diferente.

"Creo que me golpeó justo en el lugar perfecto", dijo. "Alguien estaba vigilando".

El joven asegura que al menos durante un tiempo hará caso a su madre y no volverá a bucear en un río.