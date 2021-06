René Arocha: "Yo también viví las manifestaciones anticomunistas"

René Arocha Foto © René Arocha/ Facebook

El ex pelotero cubano René Arocha mostró su apoyo a los cubanos residentes en Estados Unidos que aprovechan los juegos de béisbol para manifestarse contra el régimen castrista.

Arocha, quien se considera un hombre libre desde que emigró hace 30 años, recordó en su muro de Facebook que en los años 80 del siglo pasado, cuando viajaba formando parte del equipo Cuba a competencias internacionales, también fue testigo de protestas de cubanos contra la dictadura.

"Yo también viví las manifestaciones anticomunistas, por ejemplo, en el 1986 en Carolina del Norte, cuando un grupo de cubanos libres encabezados por el comandante Huber Matos nos repudiaba y nos gritaban cosas contra el gobierno cubano. No sé por qué, pero yo no sentía nada desagradable por esos que nos gritaban. Yo en mis adentros decía: 'ellos tienen razón en lo que dicen'", afirmó.

El veterano atleta reconoció que hasta ese momento él no sabía quién era Huber Matos.

"De hecho, no lo supe hasta el año 1991, cuando lo conocí personalmente aquí en Miami. Dios mío, cuanta historia, cuanta mentira y cuanta manipulación hacia nosotros los cubanos", cuestionó.

El estelar pitcher salió así al paso al gobernante Miguel Díaz-Canel, quien afirmó que los peloteros cubanos que asistieron al Preolímpico en Florida fueron "hostigados de modo vil por un puñado de mercenarios".

"Al escribir la historia de estos días desafiantes, habrá que dedicar un capítulo a la hombrada del equipo Cuba. Hostigados de modo vil por un puñado de mercenarios, nuestros peloteros han puesto la dignidad en lo más alto. Han hecho más visible la desvergüenza del adversario", escribió el dirigente en su cuenta de Twitter.

Durante los días del torneo, aficionados cubanos han acudido con carteles de 'Patria y Viva', 'Abajo la dictadura' y 'Libertad para Cuba' a los partidos de la selección de su país, donde también les han gritado a los peloteros que desertaran y se quedaran en Estados Unidos.

Arocha, quien agradece a Estados Unidos y en especial a la ciudad de Miami, que para él ha sido "Cuba sin comunismo", saludó la semana pasada a César Prieto cuando abandonó la selección cubana de béisbol que viajó a Florida para participar en el Preolímpico de las Américas.

"Al César lo que es del César. Bien por ti muchacho, estas haciendo historia. Hace exactamente 30 años tomé la misma decisión que hoy tomas tú. Casi con tu misma edad", escribió en su muro de Facebook.

"Nunca me he arrepentido de aquel magistral escape en el año 1991 y estoy seguro que tú también dirás lo mismo tan pronto como mañana. Has dejado atrás un diabólico país para llegar a esta gran nación. Bienvenido a la libertad, hermano", añadió.