Así reaccionan Randy Malcom y Alexander Delgado cuando les preguntan si son millonarios

Alexander Delgado y Randy Malcom Foto © Randy Malcom/ Facebook

El reguetonero cubano Randy Malcom mostró una imagen suya junto a su compañero del dúo Gente de Zona Alexander Delgado, en la que ambos se ven muy sonrientes, para definir su visión de lo que significa ser millonario.

"Así reaccionamos cuando nos preguntan si somos millonarios... la vida y la felicidad no tienen precio, si tenemos eso entonces si somos millonarios", expresó.

El cantante respondió así a las críticas que recibió tras pedir colaboración económica para una joven cubana que sufrió un accidente, y quien necesita un costoso tratamiento para su recuperación.

"A raíz del post que puse en mis redes sociales muchas personas me ofenden porque dicen que cómo yo voy a pedir ayuda si soy millonario. Lamento decirles que yo, Randy Malcom, no soy millonario. Les garantizo que si lo fuera no pediría ayuda...", escribió en su cuenta de Instagram.

Randy abrió una cuenta en la plataforma digital GoFundMe para una joven llamada Carolina, quien debido a un accidente automovilístico que sufrió a principios de año tiene una lesión cerebral traumática llamada Lesión Axonal Difusa (DAI) que afecta sus capacidades cognitivas y su habilidad para caminar.

"Ojalá tuviera todo el dinero que se necesita para ayudar a esta hermosa niña, que se encuentra en un estado crítico con solo 19 años", precisó.

El cantante dijo que siempre intenta ayudar a todo el que puede, incluso a personas que no conoce y que le escriben por privado planteándole sus problemas, pero que son "muchas familias las que están pasando por momentos similares".

"Desgraciadamente -recalcó, refiriéndose al caso concreto de la muchacha accidentada- su seguro no cubre sus terapias y pueden ser de por vida, esta ayuda es solo para el primer año de sus terapias, gracias a todo el que ha podido ayudar, hoy un dólar es muy valioso para Carolina y su familia".

