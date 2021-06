Frederich Cepeda sobre Preolímpico: A nadie le quitaron celulares ni nada, no hubo presión para hacer ni deshacer

El pelotero cubano Frederich Cepeda Foto © Cubadebate

El pelotero espirituano, Frederich Cepeda, negó que a los jugadores cubanos les hayan quitado los teléfonos celulares durante el Torneo Preolímpico celebrado en Florida ni que hayan recibido presiones por parte de la directiva deportiva.

“Allí no hubo presión de ningún tipo por parte de la dirección del equipo, ni por el INDER. Ahí sucedieron situaciones con personas que tomaron su decisión, pero no pasó nada, a nadie le quitaron ni celulares, ni nada, no hubo presión para hacer ni deshacer", dijo el jugador en extensa entrevista publicada por el diario local Escambray.

"Solo había un reglamento para la burbuja que se hizo en el hotel por la parte médica, pero todos nos quedamos con los celulares y tuvimos comunicación con la familia, con amigos, el mundo exterior completo”, declaró.

Más allá de la tensa situación política vivida en el estadio, el pelotero reiteró al medio oficialista cubano que sí se sintió como en casa en Florida por la gran cantidad de cubanos que había en el estadio. Explicó que ellos estaban preparados física y mentalmente para que hubiera carteles contra el gobierno, motivo por el cual no considera que esa fuera la causa de que perdieran los dos partidos que jugaron.

“Lo de como en casa, es por lo siguiente: La Florida está plagada de cubanos, es un juego entre Cuba y Venezuela, después Canadá y Cuba, la mayoría de los aficionados eran cubanos, y sí, hay una minoría que está gritando o haciendo otras cosas para desestabilizar la parte deportiva, pero hay una mayoría que te apoya, me sentí como en casa porque al final eran cubanos apoyándonos”, aclaró el jugador, que fungió como capitán del equipo.

"Al final, en el ámbito deportivo ¿cómo no me voy a sentir como en casa, si en el segundo partido cuando salgo de emergente, quizás no sé si el audio se escuchó acá, pero las personas pidieron a gritos de que me sacaran a batear y el público entero aplaudió cuando salí de emergente?, ese es el recuerdo que me llevo de ese segundo partido contra Canadá. El resto de las cosas como atletas no nos incumbe”, sostuvo, y añadió que él no puede controlar si tergiversan las preguntas o respuestas que uno da en diferentes medios de prensa.

Sobre la joven cubanoamericana que saltó al terreno de juego, dijo que ciertamente cortó un poco el ritmo del juego y generó cierta desconcentración, pero insiste en que eso no se puede considerar causa de la derrota.

“Estábamos preparados para eso, ese momentico quizás desconcentró un poquito, ya estábamos por debajo en el juego, ahora, no te pudo decir que por eso no hicimos las carreras, no, no, esto es béisbol, empezamos perdiendo y no pudimos descontar”, concluyó.

Un torneo sin victoria para Cuba

Cepeda calificó de “bien doloroso” no haber cumplido con el propósito que fueron a Florida, pero indicó que “el béisbol ha crecido mucho a nivel internacional” y que en América en particular siempre ha sido fuerte.

“El beisbol es así, un torneo corto, donde nos tomaron la delantera en los juegos que perdimos, siempre empezaron arriba y no pudimos remontar, en mi humilde opinión eso fue lo que provocó la derrota: no pudimos dar el batazo oportuno para voltear el marcador”, dijo el pelotero, quien añadió que “todos los equipos estaban muy parejos”.

“El que más carreras hizo y el que mejor tuvo el pitcheo para el momento de la victoria, fue el que se llevó el gato al agua”, apuntó. Considera que se dieron excelentes juegos, que se perdió por una carrera en ambos casos y que después se pudo ver cómo el equipo se mostró ofensivo frente a Colombia.

El equipo cubano perdió en su debut el lunes 31 de mayo frente a Venezuela y repitió derrota el martes 1 de junio frente a Canadá, lo que supuso decir adiós a la aspiración olímpica por primera vez en su historia.

En su tercer y último juego antes de regresar a La Habana, el equipo Cuba venció a Colombia por 16 carreras a 3, en una amarga victoria que supuso la despedida de ambas selecciones del clasificatorio olímpico de béisbol.