Ricky Martin revela que a su hija Lucía no le gusta cómo canta

Ricky Martin y su hija Lucía Foto © Instagram / Ricky Martin

Puede que Ricky Martin tenga millones de fans en todo el mundo, pero en su casa no están muy impresionados con sus habilidades para la música... O al menos, eso le pasa a su hija Lucía, de tan solo dos años, que cada vez que escucha cantar a su papá sus canciones favorita le pide que pare.

Así lo confesó el artista puertorriqueño en el show de la conocida conductora Ellen DeGeneres, donde sorprendió con esta revelación.

Resulta que a la pequeña le encantan los temas de Cocomelon, unos dibujos canadienses, y cada vez que su padre le interpreta algunas de las canciones le manda callar. "Me dice 'no, no, no, papá para", comentó entre risas el artista, que es papá de otros tres niños: los gemelos Matteo y Valentino, de doce años, y Renn, de un año.

A pesar de ser una anécdota divertida, que seguro hará reír a Lucía dentro de unos años, el cantante sentenció que esto es "un asunto serio". Por suerte, el resto de sus hijos y su marido Jwan Yosef no tienen ningún problema con que cante y están deseando irse de tour con él a finales de este año.

Lucía nació en diciembre de 2018 y a día de hoy es la que "dirige la casa", según reconoció el cantante de 49 años, que está completamente derretido con ella.

Cada vez que la ha mostrado en Instagram, salta a la vista la preciosas qué es y lo mucho que la consienten sus papás y hermanos. Pocos meses después del nacimiento de Lucía, llegó Renn a sus vidas, y el cantante no descarta que continúen agrandando su familia...

