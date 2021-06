Josep Borrell defiende en el Parlamento Europeo el acuerdo de diálogo con el gobierno cubano

El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, defendió este martes el diálogo político de la Unión Europea con el gobierno cubano y rechazó la anterior postura europea de “incomunicación”, impulsada hace años por el gobierno español de José María Aznar.

“No creo que nadie pueda decir que con el anterior sistema de relación política de la UE con Cuba las cosas fueran mejor que con este. No creo que volviendo al sistema de incomunicación adoptado por la UE a instancias de otro gobierno español estaríamos mejor y seríamos más capaces de influir y contactar con Cuba”, ha dicho Borrell en un debate en el Parlamento Europeo.

“No voy a intentar rebatir la tesis de que el Alto Representante se dedica a apoyar las dictaduras por el mundo y en particular la cubana. Es algo tan ridículo que no merece la pena ser contestado”, aseguró el jefe de la diplomacia europea, para defender la aplicación del acuerdo con La Habana, alcanzado por los Veintisiete en 2016.

Varios eurodiputados se posicionaron este martes a favor del cese del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba durante un debate sobre la actual situación de los derechos humanos en la isla.

Ante las críticas de eurodiputados del PP, Ciudadanos y Vox, Borrell ha asegurado que el diálogo político y de cooperación es la “mejor” herramienta para poder "acompañar las reformas en la isla" y hacer seguimiento de la situación de los Derechos Humanos.

“Nos ha proporcionado un marco estable para un dialogo político regular que antes no existía, así como mayor cooperación”, ha explicado, antes de mencionar el apoyo de la UE a los miembros del Movimiento San Isidro que han sufrido detenciones en el último año.

En ese sentido, el Alto Representante hizo referencia por primera vez al reciente arresto del artista Luis Manuel Otero Alcántara, que había suscitado inquietud entre los legisladores europeos.

"Celebro que haya sido liberado. Nuestros servicios están en contacto con él desde su liberación, nos ha expresado su agradecimiento y nos dijo que continuará su activismo. Seguiremos acompañando su situación", dijo.

Durante el debate, Borrell también aprovechó para criticar el embargo norteamericano y recordar que la posición oficial de los Veintisiete es contraria a las sanciones extraterritoriales de Estados Unidos, tanto en la isla como en otras regiones.

“Estamos en contra del bloqueo y lo decimos todos los años. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, ¿eso me convierte en el defensor de una dictadura?”, ha espetado. El socialista español también se ha permitido dudar de la conveniencia del debate, al señalar con sorna que percibe una “concentración de las preocupaciones” de los eurodiputados en ciertos países.

“Cuba no es un sistema democrático liberal y multipartidista. ¿Quieren que les haga una lista donde no se practica ese sistema? ¿Por qué no me plantean un debate sobre otro país al azar?”, ha afeado, recordando que la UE mantiene relaciones con muchos otros estados que no son democráticos.

Borrell ha sido cuestionado luego que la semana pasada trascendiera un correo electrónico que evidenciaba la estrecha cooperación entre el grupo socialista español del Parlamento Europeo y la Embajada de Cuba en Bruselas.

Por parte del Partido Popular, Leopoldo López Gil ha lamentado la falta de avances democráticos en cuatro años de proceso y ha recordado que en la isla sigue habiendo más de 150 presos políticos.

Por parte de Ciudadanos, la eurodiputada Soraya Rodríguez ha apuntado que la situación de los derechos y libertades en Cuba está en retroceso y ha insistido en que la UE debe ser firme con La Habana y decir claramente que trata con una “dictadura”.

“Ni un solo cambio significativo se ha producido para mejorar el respeto de los derechos humanos o la pluralidad. En Cuba se siguen violando los derechos humanos. No ha servido para nada”, ha criticado el popular español Gabriel Mato. “No se puede negar que Cuba es una dictadura cuando el régimen reprime a periodistas, artistas y defensores de derechos humanos. Tenemos que defender nuestros valores y esto significa suspender el acuerdo de Cuba como ultimo recurso”, ha reclamado la liberal checa Dita Charanzova.

El pleno votará este jueves una resolución sobre los derechos humanos y la situación política en Cuba, apoyada por 14 legisladores, que ha enfurecido a La Habana,. Se han presentado cinco propuestas: del PPE, S&D, Liberales, ECR y la Izquierda. PPE, Conservadores y Reformistas Europeos -que aglutina a Vox- y los liberales han conseguido pactar una moción conjunta que pone en duda la utilidad del acuerdo.

Los socialistas, por su parte, han rechazado sumarse al texto.