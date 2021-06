Mensaje de El Chulo a una mujer que no salía con él porque le daba asco su carro viejo

El reguetonero cubano conocido artísticamente como El Chulo dedicó su último post en las redes a una mujer rehusaba salir con él porque tenía un Corolla del 2005 chocado.

El divertido vídeo comienza con el cantante mostrando un Lamborghini blanco y contando su experiencia con una mujer que despreciaba el suyo por ser viejo y estar chocado.

"¿Viste que al final del día siempre la vida le sonríe a uno? Este Lamborghini que ven aquí no es mío y aquí parqueaba mi Corollita del 2005, así que ahora me vas a tener más asco porque ando a pie" dice el también denominado Presidente del Reparto en tono de broma y concluye la escena mostrando una plaza de garaje vacía.

Sus seguidores han reaccionado al clip mayormente con iconos de caritas sonriendo o llamas de fuego, pero algunos le han reprochado que presuma de sus posesiones.

"Mira mi amigo yo le voy a decir algo de corazón. Felicidades por su carro. Pero deberías de no gastar tanto dinero en carros cuando ni siquiera tienes tu casa"; "Deberías ser un poco más humilde asere como dices ser en tus directas (...) tu música es súper genial no pierdas la línea"; "sé un poco más humilde y la vida te va seguir sonriendo", se lee en los comentarios, donde no pocos le envían buenos deseos para su carrera y se alegran de que pueda recoger los frutos de ella.

Pese a lo simpático del vídeo, que compartió junto al texto "Odio a las personas interesadas, comenten quien más", en realidad El Chulo sí cuenta con ese Lamborghini Huracán de color blanco, como hizo saber en días recientes a todos sus seguidores de las redes.

"Publicar tus logros nunca está mal, pero comprendan que para un frustrado será presumir, el envidioso dirá que quieres llamar la atención y para el soñador serás un ejemplo a seguir y una fuente de inspiración..." acompañó el post donde presumía de su nuevo juguetito.

Además de este posee un Rolls Royce, que también mostró en su día. "Gloria a Dios otro sueño más cumplido y gracias a todos mis fanáticos por apoyar y escuchar mi música" dijo en su momento.

El joven, cuyo nombre real es Abel Díaz Rodríguez, lanzó en abril pasado el videoclip de "Tiene veneno" con el también reguetonero El Dany MG. En Youtube el clip rebasa las 320 mil reproducciones.

