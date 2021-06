Congresista demócrata de Florida retará a Marco Rubio por escaño para el Senado en 2022

Val Demings Foto © Twitter/Partido Demócrata en Florida

La representante demócrata Val Demings anunció oficialmente este miércoles que se postulará para el Senado de los Estados Unidos en 2022, disputando el escaño que ocupa actualmente senador republicano de origen cubano Marco Rubio.

Con esta candidatura, los demócratas esperan desafiar a Rubio, quien está en su segundo mandato. El cubanoamericano ganó la reelección a su escaño en 2016, superando a su oponente demócrata por casi 8 puntos porcentuales.



Si gana en las primarias del próximo agosto, Demings enfrentaría una dura pelea en las elecciones generales contra Rubio, dado que los republicanos de Florida han dominado las elecciones estatales durante más de una década. La última vez que un demócrata ganó un escaño en el Senado de Florida fue en 2012.

Después de que Demings hiciera saber sus intenciones de postularse, la también representante demócrata de Florida Stephanie Murphy, que había estado considerando retar a Rubio, anunció a fines del mes pasado que renunciaría a una candidatura al Senado y, en cambio, buscará la reelección para su escaño en la Cámara.

El miércoles, otro senador republicano de Florida, el presidente del Comité Republicano Nacional Rick Scott, criticó el anuncio de Demings y la calificó de "títere de Pelosi (Nancy) que busca un ascenso".

La decisión de Demings de postularse para el Senado libera las primarias demócratas en la carrera por gobernador en Florida, lo que ha atraído el interés de varios demócratas de alto perfil. Pero su candidatura al Senado también crea una vacante en la Cámara en un momento en que los demócratas tienen una escasa mayoría. Florida también espera una importante redistribución de distritos, ya que ese estado ganó un escaño en el Congreso luego del Censo de 2020.

Al anunciar su candidatura, Demings destacó su carrera como la primera mujer jefa de policía del Departamento de Policía de Orlando. Se incorporó al departamento de policía en 1983 y se convirtió en jefa de policía en 2007.

Nacida en Jacksonville en 1957, Demings es la menor de siete hijos de un padre que trabajaba como conserje y una madre que fue ama de llaves, todos descendientes de esclavos.

"Cuando creces en el sur como pobre, negro y mujer, tienes que tener fe en el progreso y las oportunidades. Mi padre era conserje y mi madre sirvienta; ella dijo: 'Nunca te canses de hacer el bien, nunca te canses'", declaró Demings en el anuncio de su candidatura. “Nunca me he cansado de representar a Florida, ni por un solo momento. Nunca me he cansado de defender lo que creo que es correcto".

Rubio, que apareció en Fox News horas antes de que Demings anunciara su candidatura, se lanzó al ataque, alegando que su oponente se había alineado con el ala extrema izquierda de su partido, un tema que seguramente dominará su campaña de reelección.

“Ninguno de ellos admitirá ser socialista”, dijo Rubio. Probablemente no lo hagan. Pero ciertamente han votado por cosas socialistas”.

En un mensaje posterior en Twitter, el senador cubanoamericano cuestionó la trayectoria legislativa de la candidata demócrata, que saltó a la fama como uno de los demócratas encargado de presentar el caso contra el expresidente Donald Trump durante su primer juicio político. También estuvo entre las candidatas a ser compañera de fórmula de Joe Biden en 2020..

En una entrevista con el diario Orlando Sentinel el martes, Demings aseguró que ella no es socialista y se refirió a las palabras de Rubio como una señal de que los republicanos están preocupados por su candidatura.

"La gente desesperada hará y dirá cosas desesperadas", dijo. "Y no culpo a Rubio y al Partido Republicano por estar muy preocupados porque yo me postule para el Senado de los Estados Unidos".

Otros candidatos demócratas que se postulan para el Senado incluyen al comisionado de Miami Ken Russell, el maestro de secundaria y candidato progresista Joshua Weil, el ex candidato demócrata a la Cámara Allen Ellison y el ex representante demócrata Alan Grayson.