Rosa María Payá agradece al Senado de Florida por proclamación del Acuerdo de Liberación para Cuba

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Rosa María Payá agradeció públicamente al Senado de Florida y a la senadora Alexis Calatayud por emitir una proclamación oficial que reconoce el Acuerdo de Liberación como «el camino para la libertad y democracia en Cuba».

El documento, firmado por Calatayud en representación del Distrito 38 del sur de Miami-Dade, constituye el primer respaldo legislativo formal de un cargo electo estatal al acuerdo, reconocido por el Senado de Florida como hoja de ruta hacia una Cuba libre y democrática.

«Un paso vital al reconocer que Cuba libre es del mayor interés para Florida, EE.UU. y el mundo», escribió Payá en su cuenta de X. «Los cubanos tenemos un plan y la responsabilidad de asumir la transición que Cuba necesita con urgencia».

La proclamación señala que el pueblo cubano ha soportado más de seis décadas bajo una dictadura comunista y que el Acuerdo fue desarrollado por líderes de la oposición democrática, la sociedad civil y movimientos pro-democracia para establecer una transición pacífica y ordenada.

El mismo día, el Congreso de Florida rindió una ovación a un grupo de opositores cubanos que visitaron el Senado y la Cámara de Representantes.

Entre los presentes estaban José Daniel Ferrer García, Orlando Gutiérrez-Boronat, Alian Collazo y Krista Schmidt, además de la propia Payá.

«Nos acaban de sorprender con un reconocimiento en el Congreso Estatal de la Florida», escribió Ferrer García en su cuenta de Facebook tras el reconocimiento a los opositores cubanos en el Congreso de Florida.

El Acuerdo de Liberación fue firmado el 2 de marzo en Miami por la Asamblea de la Resistencia Cubana, liderada por Gutiérrez-Boronat, y la coalición Pasos de Cambio, encabezada por Payá, junto a más de 30 organizaciones del exilio cubano.

El plan propone una hoja de ruta en tres fases: liberación —que incluye el fin del régimen y la liberación inmediata de más de 1,000 presos políticos—, estabilización con un gobierno provisional y atención humanitaria, y democratización con elecciones libres supervisadas internacionalmente.

La proclamación llega en un momento de intensa movilización del exilio. Apenas dos días antes, el exilio cubano se reunió en Bayfront Park bajo el lema «Unidos por una Cuba libre», evento transmitido en vivo a la isla vía Radio Martí y TV Martí.

En esa manifestación, Payá había pedido a gobiernos y políticos del mundo que se sumaran al esfuerzo internacional: «Ojalá más y más gobiernos del mundo decidan unir fuerzas con quien es el aliado más importante que tiene el pueblo cubano en este momento, que es el gobierno de los Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Trump, bajo el liderazgo del secretario Marco Rubio».

El contexto es de máxima tensión diplomática: el régimen cubano rechazó el ultimátum de Washington para liberar presos políticos de alto perfil, y su embajador ante la ONU declaró que «los asuntos internos sobre detenidos no forman parte de la mesa de negociaciones».

La senadora Calatayud, de 30 años y origen cubano, representa una de las zonas de mayor concentración cubanoamericana de Florida y ganó su escaño en noviembre de 2022 con el 54.4% de los votos.

Su proclamación es el primer acto legislativo estatal formal en respaldo al Acuerdo de Liberación, que el propio documento define como el camino para «la liberación pacífica, estabilización, reconstrucción y democratización de Cuba».