Ovación en el Congreso de Florida a opositores cubanos

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El Congreso del Estado de Florida tributó este miércoles una ovación a un grupo de destacados opositores cubanos que visitaron tanto el Senado como la Cámara de Representantes, en un acto de respaldo institucional al Acuerdo de Liberación, la hoja de ruta conjunta de la oposición para la transición democrática en Cuba.

José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), documentó el momento en un video publicado en Facebook en el que se escucha a los legisladores aplaudir desde el pleno de la Cámara de Representantes.

«Nos acaban de sorprender con un reconocimiento en el Congreso Estatal de la Florida. Cuando comencé a filmar ya los congresistas nos aplaudían», escribió Ferrer, quien agradeció el gesto «en nombre de todos los que luchan por la libertad de Cuba, en especial los presos políticos».

Junto a Ferrer estuvieron presentes Rosa María Payá Acevedo, presidenta de Pasos de Cambio; Orlando Gutiérrez-Boronat, líder de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC); Alian Collazo y Krista Schmidt.

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El Senado de Florida emitió una Proclamación oficial firmada por la senadora Alexis Calatayud, del Distrito 38, en la que reconoce el Acuerdo de Liberación como «el camino hacia una Cuba libre y democrática».

El documento señala que el pueblo cubano ha soportado más de seis décadas bajo una dictadura comunista «caracterizada por represión, falta de libertades políticas, dificultades económicas y violaciones de derechos humanos».

La proclamación detalla que el Acuerdo contempla la restauración inmediata de libertades civiles, la liberación de presos políticos cubanos, el establecimiento de un gobierno de transición y la organización de elecciones libres supervisadas internacionalmente.

También incluye pilares para la estabilización nacional: asegurar infraestructura crítica, brindar asistencia humanitaria y restaurar servicios públicos esenciales, además de promover la reconstrucción a largo plazo mediante el estado de derecho, la protección de la propiedad privada y la reforma económica.

Desde la Cámara de Representantes, un legislador expresó durante el acto: «Agradecemos a estos líderes que se han unido para trazar un camino hacia la democracia y la libertad para el pueblo cubano».

Gutiérrez-Boronat resumió el sentir del grupo con una frase escueta: «Agradecidos por el reconocimiento al Acuerdo de Liberación».

El Acuerdo de Liberación fue presentado públicamente el 2 de marzo en Miami por Ferrer y Payá, y fue depositado simbólicamente ante la Virgen de la Caridad del Cobre.

El documento, firmado por la ARC y Pasos de Cambio, propone una transición en tres fases: liberación de más de 1,000 presos políticos y desmantelamiento del Partido Comunista; estabilización con un gobierno provisional plural; y democratización mediante elecciones libres.

Rosa María Payá ha impulsado el acuerdo desde el exilio con la convicción de que «la única salida a la crisis es la salida de la dictadura».

Ferrer llegó a Miami en exilio forzado el 13 de octubre de 2025, tras ser liberado de prisión en Santiago de Cuba con la facilitación del Departamento de Estado de EE.UU., después de haber pasado más de la mitad de los últimos veinte años encarcelado por el régimen.

Amnistía Internacional lo reconoce como preso de conciencia, y al pisar suelo estadounidense declaró: «Hay otros hermanos en Cuba sufriendo».

El respaldo del Senado y la Cámara de Representantes de Florida al Acuerdo de Liberación representa el mayor reconocimiento institucional que ha recibido la iniciativa opositora cubana desde su presentación, en un estado donde el exilio cubano se moviliza activamente en favor de la libertad de la Isla.