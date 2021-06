Fallece General Germán Barreiro, exjefe de la Dirección de Inteligencia del MININT

General Germán Barreiro Foto © minint.gob.cu

El General de División Germán Barreiro Caramés, exjefe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (MININT), falleció en la tarde de este jueves a los 83 años, informó un comunicado oficial.

La nota difundida por el MININT, no indica la causa del fallecimiento del militar retirado, y solo alude a que padecía una "larga y penosa enfermedad".

El comunicado informó que el alto militar recibió los honores correspondientes en ceremonia familiar, efectuada en las primeras horas de la mañana de este viernes en la Necrópolis de Colón, en La Habana.

Barreiro Caramés, General de División de la Reserva, se mantuvo desde los primeros años de la Revolución vinculado a los Órganos de la Seguridad del Estado y la jefatura del Ministerio del Interior, y ocupó varias responsabilidades.

Durante el proceso judicial conocido como Causa No. 1, Barreiro Caramés era técnicamente el jefe del ex coronel Tony de la Guardia, condenado a muerte tras un juicio por narcotráfico que implicó además al General de las Fuerzas Armadas, Arnaldo Ochoa y otros altos oficiales.

Durante el proceso de las causas No. 1 y No. 2 -que encausó a su jefe, el General José Abrantes- no fue acusado de ningún delito, pero luego fue sustituido al frente de la Dirección de Inteligencia del MININT por el General Bermúdez Cutiño, quien era en ese entonces el jefe de la Inteligencia Militar.

El alto militar fue también conocido como uno de los "protegidos" del hoy vicepresidente del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros de Cuba, y exministro del MININT, el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés.

Su hija, María Victoria Barreiro, fue esposa de Fidel Castro Díaz-Balart, el primogénito de Fidel Castro. Castro Díaz-Balart se suicidó el 1 de febrero de 2018, a los 68 años, víctima de una larga depresión.