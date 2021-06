Mujeres cubanas amanecen sitiadas por la Seguridad del Estado en La Habana

Mujeres sitiadas por la SE Foto © Anamely Ramos/FB

Varias activistas, periodistas y artistas cubanas se encuentran sitiadas en sus domicilios por oficiales de la Seguridad del Estado que les impiden circular libremente sin aparente motivo alguno.

La periodista independiente Luz Escobar aseguró que este 11 de Junio l"a Seguridad del Estado de Cuba ha enviado nuevamente a uno de sus agentes a los bajos de mi edificio para impedirme salir a la calle sin que medie un solo documento oficial. Ahí está con su mochila, es un muchacho muy joven", relató Escobar.

Por su parte, la escritora Katherine Bisquet dijo en redes sociales que había amanecido con una patrulla policial en los bajos de la casa en que vive junt oa la artista Camila Lobón.

"Es que te extrañaba... No puedo vivir sin ti. Extrañaba tu opresión, tu cautiverio... la cárcel de tu piel... estoy preso a voluntad. Buenos días. Bella mañana en Dictadura. ¿A cómo está el dólar?", dijo en tono irónico.

La artista plástcia Tania Bruguera informó en la noche de ayer que la Seguridad del Estado estaba en su edificio.

"Según me dice la del CDR la razón es que ellos creen que yo mañana tengo una reunión en la casa lo cual es falso. Ya la del CDR llamó para decirme que yo no podía tener amigos en mi casa ni hacer reuniones cuando le dije que si esa información se la había dado la seguridad del estado me dijo que si que ella hablaba con ellos. Si me pasa algo mañana ya saben por qué fué. Qué poco duró la felicidad europea", denunció la artista.

Bruguera también aseguró que el monopoilio de las comunicaciones, ETECSA, le había retirado su conexión a Internet.

Por su parte, la reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, lleva más de dos meses sin poder salir de su casa de Cojímar.

"Tienen la cara de decir que los eurodiputados mienten, cuenten las cabezas y miren a cuantos represores tienen para intimidar y secuestrarme si salgo", dijo la reportera y posteó imágenes de la vigilancia que mantien el gobierno en su barrio.

"Todas estas mujeres maravillosas amanecieron hoy sitiadas por la policía política cubana. El Estado responde a la resolución sobre violaciones de derechos en Cuba, aprobada ayer en el Parlamento Europeo, como único sabe hacer: con más represión", denunció la curadora de arte Anamely Ramos.

Este viernes el artista Luis Manuel Otero Alcántara comunicó que fue visitado este viernes por agentes de la Seguridad del Estado, preocupados por una supuesta convocatoria del grupo 27N y el Movimiento San Isidro, que hasta el momento no ha sido confirmada ni hecha pública, por lo que parece ser una especulación.

Justo en el día de ayer el Parlamento Europeo pidió a la Unión Europea que convoque a una reunión urgente respecto a detenciones arbitrarias que sufren activistas, periodistas, artistas y opositores en Cuba.

También condenaron la persecución política persistente y permanente, los actos de acoso y las detenciones arbitrarias de disidentes, los ataques que se registran en la actualidad contra artistas del Movimiento San Isidro, disidentes pacíficos, periodistas independientes, defensores de los derechos humanos y miembros de la oposición política.