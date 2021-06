Rosalía comparte sus secretos de belleza e impresiona con todo lo que hace antes de maquillarse

Rosalía Foto © Instagram de la artista

La cantante española Rosalía es una de las artistas del pop hispano más seguidas y populares en el mundo entero, no solo por su música, sino que también se ha convertido en un marcador de tendencias con sus extravagantes uñas y sus llamativos conjuntos.

Es por eso que la revista Vogue no ha dudado en incorporar a la catalana a su serie de rutinas de belleza de famosas, para mostrar paso a paso su maquillaje ideal para verano y todos sus secretos para tener una piel hidratada y luminosa.

La joven artista no se caracteriza por usar demasiado maquillaje, sino que más bien prefiere las tendencias naturales o muy discretas, pero en este video de Vogue Rosalía sorprendió con todo lo que se pone en la piel de su rostro antes de maquillarse. ¡Madre mía, Rosalía!

"Voy a hacer un maquillaje de verano, así muy fresco con tonos rositas", dijo la cantante al inicio del tutorial, en el que explicó precisamente que no suele ponerse mucho maquillaje, pero que sí "me dedico mucho tiempo al cuidado de la piel".

Rosalía comienza con una leche limpiadora, aunque no tenga maquillaje, "para que la piel no se reseque", luego humedece una toalla y retira el producto. "Notas que te estás limpiando la piel un montón".

Luego, se unta aceite natural y luego se aplica la técnica de la medicina tradicional china "gua sha", que asegura que "si la hacéis cada día, alucináis".

"A mí me encanta sentirme la piel súper hidratada", dijo mientras se aplicaba más aceites y productos en su rostro.

Rosalía confesó que su protector solar favorito es el de la marca Kylie Skin, de su amiga Kylie Jenner.

La cantante también dijo que en su rutina diaria de mañana no puede faltar un zumo de fruta recién exprimida, sus vitaminas y luego bálsamo para hidratar los labios.

"Yo empecé a maquillarme cuando tenía 13 años. Siempre me gustó mucho el maquillaje. Cuando tenía 16 ya empecé a hacer shows y claro en ese momento nadie me maquillaba, me lo tenía que hacer yo, entonces yo aprendí a base de hacérmelo cada noche. Antes de actuar yo siempre tenía mi ritual, mi momento de hacerme el make-up. Para mí esa fue la mejor escuela", contó Rosalía mientras comenzaba finalmente con el maquillaje.

Rosalía reveló que no es amante de la base y solo la utiliza para cubrir algunas imperfecciones. Luego se aplica un poco de corrector, bronceador para hacer contouring y se pone un tono rosado en los ojos, que en este caso lo hizo con un pintalabios rosa.

"Normalmente lo que es para los ojos, yo lo uso en la boca, lo que es para la boca, me lo pongo en los ojos, porque ¿por qué no? A mí me gusta mucho experimentar con los productos. Me gusta mucho experimentar con los colores".

La estrella española compartió también otros consejos para tener la piel radiante, como dormir bien, hidratarse, estar feliz y "tener una noche de travesura", bromeó.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.