Dramaturgo cubano Yunior García: "¿Qué más podemos esperar de estos señores que juegan con nuestro país"

Dramaturgo cubano Yunior García Aguilera Foto © Yunior García Aguilera/ Facebook

El dramaturgo cubano Yunior García Aguilera cuestionó la suspensión por parte de los bancos de aceptar nuevos depósitos en efectivo de dólares estadounidenses, una medida adoptada pocas semanas después de que el gobierno dejara de vender esa moneda en los aeropuertos internacionales debido a un déficit de divisas.

"Apuesto a que ningún oráculo lo vio venir. Así, sin más, los directivos del BCC nos dicen que ahora 'se ven obligados' a no aceptar depósitos en dólares, porque existe una cantidad desproporcionada de efectivo en las bóvedas. ¡Madre mía!", comentó el actor en su muro de Facebook.

Tras escuchar la justificación del gobierno para tomar su decisión: "el siempre socorrido bloqueo", García se percató de que en la Mesa Redonda televisiva, la vicepresidenta del Banco Central, Yamilé Berra, admitió "con voz temblorosa" que el embargo no es la única razón por la que la economía cubana es poco confiable.

"¿Poco confiable? ¡La mismísima incoherencia de las medidas temporales, coyunturales y/o especiales que nos lanzan un día sí y otro también, nos convierten en el último lugar donde un inversionista serio pondría su dinero!", recalcó el escritor.

En opinión del joven intelectual, las dos mejores inversiones del gobierno en las últimas décadas han sido el éxodo del Mariel y el de los balseros, con los que consiguió que miles de cubanos emigraran y desde el extranjero enviaran sus remesas a sus familiares en la Isla.

"Gracias a esas remesas la desfasada economía nacional no ha dicho 'koniec'. Esas remesas, enviadas por aquellos que alguna vez fueron llamados traidores, mientras las multitudes enardecidas les gritaban: 'no los queremos, no los necesitamos', han impedido que involucionemos hasta la condición de neandertales", señaló.

García recordó que actualmente el dólar en el mercado negro ya llegó a los 70 pesos, aunque su tasa oficial sigue siendo de 24 pesos. Mientras, la mayor parte de los alimentos solo se venden en las tiendas en MLC y otros productos como los cigarros se han perdido de las tiendas y mercados en moneda nacional.

"¿Qué más podemos esperar de estos señores que juegan con nuestro país (porque es nuestro) como si fuera un tablero de Monopolio Caribeño? ¿Cuál es nuestro umbral del dolor?", inquirió.

El joven cuestionó el rol de la Asamblea Nacional, órgano legislativo del país, que en vez de atender a los problemas de su pueblo solo se ocupa de las declaraciones de Estados Unidos o de la Unión Europea, en alusión a la respuesta de la Asamblea cubana al Parlamento Europeo tras su resolución de condena a la dictadura cubana por la violación de los derechos humanos.

"¡La candela es aquí! ¿Dónde está el diputado o la diputada con la moral bien honda para rasgar su guayabera y alzar su voz en nuestro nombre? ¿Somos mercenarios todos los que ya entendimos que esta realidad lamentable hay que cambiarla? ¿Cuántos jóvenes más tienen que ir a la cárcel por el delito de haber perdido el miedo?", concluyó.